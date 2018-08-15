Японец превращает всемирно известные логотипы на полезные аксессуары
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Японский дизайнер Таку Омура создает полезные и удобные вещи из логотипов, которые пригодятся в повседневной жизни. Об этом сообщает интернет издание Bored Panda, передает УНН.
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Среди его креативных идей: открывалка для пива Honda и подставка для канцелярских принадлежностей Adidas. Для своих изобретений художник использует технологию 3D-печати.
УНН подготовил подборку самых интересных работ дизайнера.