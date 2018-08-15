Японець перетворює всесвітньо відомі логотипи на корисні аксесуари
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Японський дизайнер Таку Омура створює корисні та зручні речі з логотипів, які стануть у пригоді у повсякденному житті. Про це повідомляє інтернет видання Bored Panda, передає УНН.
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Серед його креативних ідей: відкривачка для пива Honda та підставка для канцелярського приладдя Adidas. Для своїх винаходів митець використовує технологію 3D-друку.
УНН підготував добірку найцікавіших робот дизайнера.