Японець перетворює всесвітньо відомі логотипи на корисні аксесуари

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Серед його креативних ідей: відкривачка для пива Honda та підставка для канцелярського приладдя Adidas. Для своїх винаходів митець використовує технологію 3D-друку.

УНН підготував добірку найцікавіших робот дизайнера.