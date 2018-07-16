Янукович после прилета в феврале 2014 года в Харьков разговаривал по телефону с Ярошем - свидетель

"Когда мы прилетели в Харьков, то при посадке, или когда мы сели мне сообщили мои сотрудники, перед резиденцией Межигорье началось оживление и по всем признакам люди определили, что будет штурм. Тогда, насколько я помню, прикрепленный соединял президента с Ярошем. И после разговора президента с Ярошем, может двадцать минут прошло, мои подопечные мне доложили, что все изменилось (у Межигорья). Люди, которые пытались подобраться к забору, они отошли на довольно большое расстояние и заняли свои позиции", - сказал он.



Затем, по словам Кобзаря, во время пребывания Януковича в Донецке состоялась "непродолжительная беседа с Яценюком".



"После их разговора нам позвонила Анна Герман и сказала, что Яценюк вышел к журналистам и объявил, что вы подали в отставку. Он был очень удивлен и даже немного раздражен", - добавил свидетель.



Как сообщал УНН, бывший начальник службы безопасности экс-президента Украины Виктора Януковича Константин Кобзарь сообщил, что это он просил коллег из Федеральной службы охраны России переправить Януковича из Запорожской области в Крым. Об этом он сообщил по видеоконференцсвязи в качестве свидетеля стороны защиты в рамках уголовного производства по делу о госизмене Януковича в Оболонском районном суде Киева.



Напомним, 26 июня суд по делу государственной измены В.Януковича допросил в качестве свидетеля Анну Герман.

Отметим, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.