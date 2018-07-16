Янукович після прильоту у лютому 2014 року до Харкова розмовляв телефоном з Ярошем - свідок

"Коли ми прилетіли до Харкова, то чи при посадці, чи коли ми вже сіли мені повідомили мої співробітники, що перед резиденцією Межигір’я почалося пожвавлення і за всім ознаками люди визначили, що буде штурм. Тоді, наскільки я пам’ятаю, прикріплений з’єднував президента з Ярошем. І після розмови президента з Ярошем, може двадцять хвилин пройшло, мої підопічні мені доповіли, що все змінилося (біля Межигір’я). Люди, які намагалися підібратися до паркану, вони відійшли на доволі велику відстань і зайняли свої позиції", - сказав він.



Потім, за словами Кобзаря, під час перебування Януковича у Донецьку відбулася "нетривала розмова з Яценюком".



"Після їхньої розмови нам подзвонила Ганна Герман і сказала, що Яценюк вийшов до журналістів і оголосив, що ви подали у відставку. Він був дуже здивований і навіть трохи роздратований", - додав свідок.



Як повідомляв УНН, колишній начальник служби безпеки екс-президента України Віктора Януковича Костянтин Кобзар повідомив, що це він просив колег із Федеральної служби охорони Росії переправити Януковича із Запорізької області до Криму. Про це він повідомив по відеоконференцзв’язку як свідок сторони захисту у межах кримінального провадження у справі про держзраду Януковича в Оболонському районному суді Києва.



Нагадаємо, 26 червня суд у справі державної зради В.Януковича допитав як свідка Ганну Герман.

Зазначимо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.