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Если соседи шумят после 22-х: в Минюсте дали действенные советы

Киев  •  УНН

 • 245833 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Министерство юстиции Украины обратило внимание граждан на то, что с 22 часов вечера и до 8 утра нельзя громко петь, кричать, слушать громко музыку, использовать салют и фейерверки и тому подобное. Ведомство предоставило ряд советов на случай, если соседи нарушают эти нормы, передает УНН.

Что предусматривает законодательство

В Министерстве напомнили, что, согласно статье 24 Закона Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населения", предприятия, организации, а также физические лица при проведении любого вида деятельности не должны превышать уровень шума, который установлен санитарными нормами для таких помещений и таких территорий, как жилые дома, придомовые территории, учреждения образования и культуры, а также другие помещения, в которых могут находиться люди как постоянно, так и временно.

Если шум производит какая-то строительная техника, то ее уже нельзя использовать с 21 часа вечера.

В Минюсте подчеркивают, что проведение ремонтов в выходные и праздничные дни запрещено. Но если вы договоритесь с вашими соседями и они согласятся, то ремонт в такие дни вы можете проводить.

Так, сообщается, что согласно приказу Министерства здравоохранения от 22 февраля 2014 года, максимальный уровень шума, который разрешен в домах и квартирах составляет: днем - 50 децибел, ночью - 40 децибел. Для гостиницы или общежития 55 - максимальный уровень шума днем и 45 - ночью.

Например, 35 децибел - это тиканье настенных часов, 45 децибел - это шум разговора, 65 - это шум громкого разговора.

Если соседи нарушают установленные требования

В случае нарушения действующих требований, ведомство советует:

- Во-первых, обратиться к владельцу квартиры и объяснить ему, что он превышает уровень допустимого шума.
- Дальше можно вызвать полицию (лучше делать это после 22 часов вечера, ведь днем могут отказать, ссылаясь на то, что днем шуметь можно).
- Также следует обратиться с коллективным заявлением к участковому инспектору, и ему как раз можно предоставить и видеофиксацию того, что соседи шумят.
- Можно обратиться в местный орган Госпродпотребслужбы. Именно они уполномочены рассматривать такие вопросы и составлять акты.
- Для того, чтобы обратиться в суд, нужно собрать все доказательства вместе. Это справки, акты, протоколы, свидетели, аудио- и видеофиксация. Также можно сделать экологическую экспертизу. Однако она платная и уместна тогда, когда шум постоянный. После того вы обратитесь в суд с исковым заявлением о возмещении материального и морального вреда.

Дополнение

Ранее Министерство юстиции объяснило, как действовать в случае, если мошенник взял онлайн-кредит на ваше имя, и что делать, если дело дойдет до суда.

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