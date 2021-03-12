Що робити, якщо шахрай взяв онлайн-кредит на ваше ім'я: у Мін'юсті опублікували поради

Деталі

Мікрокредит — це невелика сума грошей, яку банк або небанківська організація надає в кредит на певний період. Такий кредитний договір можна укласти з мікрофінансовою організацією (МФО), у тому числі онлайн. Для цього необхідно лише зареєструватись на сайті МФО і внести всі необхідні дані. Процес недовгий та нескладний, тому цим все більше користуються недобросовісні особи-шахраї.

Мін’юст радить у випадку виявлення факту укладення на ваше ім’я договору онлайн-кредиту необхідно дізнатися, в якій саме МФО взято кредит і яка сума боргу, та звернутися до МФО з вимогою надати завірені в установленому порядку копії кредитного договору, що має містити номер, дату укладення, реквізити кредитора, а також документів, які підтверджують, що саме ви укладали договір.

Алгоритм дій



зазначити у зверненні до МФО, що особисто ви жодних кредитних договорів з МФО не укладали, коштів не отримували (за наявності навести необхідні докази) та вимагаєте скасувати заборгованість, що начебто рахується за вами;



записувати всі телефоні розмови зі співробітниками МФО чи колекторськими компаніями, що намагатимуться стягнути з вас відповідну заборгованість, які в майбутньому можуть бути використані як докази неправомірних дій таких організацій;



звернутися до правоохоронних органів із заявою про вчинення щодо вас кримінального правопорушення, зокрема шахрайства. Це робиться задля того, щоб правоохоронний орган зміг зафіксувати факт правопорушення та внести відомості щодо нього до Єдиного реєстру досудових розслідувань;



за бажанням повідомити щодо укладення на ваше ім’я онлайн-кредиту сторонньою особою Департамент кіберполіції Національної поліції, до повноваження якого належить участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики щодо попередження та протидії кримінальним правопорушенням, механізм підготовки, вчинення або приховування яких передбачає використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку;



звернутися зі скаргою щодо укладення договору онлайн-кредиту на ваше ім’я сторонньою особою з використанням підроблених документів до Національного банку задля перевірки та відібрання пояснень від МФО.



У випадку, якщо всі вищеперераховані дії не призвели до бажаного результату, варто звернутися до суду з позовною заявою про визнання недійсним кредитного договору. В ході розгляду справи необхідно буде надати докази, що договір не було укладено, про його існування ви не знали, на вебсайті МФО не реєструвались і листування з ними взагалі не вели.

Варто подати клопотання до суду про витребування у мобільного оператора номера, який було зазначено для отримання кредиту, відомостей про місцезнаходження мобільного пристрою за номером телефона та роздруківку смс-повідомлень, а також про витребування інформації у банківської установи щодо рахунку (картки), на який перераховано кредитні кошти.

Після того, як буде доведено факт шахрайства, Мін’юст рекомендує звернутися в Бюро кредитних історій з вимогою вилучити запис про оскаржену кредитну заборгованість з кредитної історії.

Також в міністерстві застерегли громадян, що ніхто без вашого дозволу не має права заходити до квартири чи будинку, забирати з нього будь-які речі, примушувати сплатити заборгованість, присвоювати собі функції Державної виконавчої служби. Всі ці порушення караються законом.

Додамо

Державний реєстратор незаконно переоформив нерухомість громадянина на третіх осіб, всупереч рішенню суду. Збитки, завдані потерпілому, сягають 12 мільйонів гривень. За це зловмиснику загрожує до шести років ув’язнення.