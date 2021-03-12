Что делать, если мошенник взял онлайн-кредит на ваше имя: в Минюсте опубликовали советы

Детали

Микрокредит — это небольшая сумма денег, которую банк или небанковская организация предоставляет в кредит на определенный период. Такой кредитный договор можно заключить с микрофинансовой организацией (МФО), в том числе онлайн. Для этого необходимо лишь зарегистрироваться на сайте МФО и внести все необходимые данные. Процесс недолгий и несложный, поэтому этим все больше пользуются недобросовестные лица-мошенники.

Минюст советует, в случае выявления факта заключения на ваше имя договора онлайн-кредита, необходимо узнать, в какой именно МФО взят кредит и какая сумма долга, и обратиться к МФО с требованием предоставить заверенные в установленном порядке копии кредитного договора, который должен содержать номер, дату заключения, реквизиты кредитора, а также документов, подтверждающих, что именно вы заключали договор.

Алгоритм действий



указать в обращении к МФО, что лично вы никаких кредитных договоров с МФО не заключали, средств не получали (при наличии привести необходимые доказательства) и требуете отменить задолженность которая числится за вами;



записывать все телефонные разговоры с сотрудниками МФО или коллекторскими компаниями, которые будут пытаться взыскать с вас соответствующую задолженность, которые в будущем могут быть использованы в качестве доказательств неправомерных действий таких организаций;



обратиться в правоохранительные органы с заявлением о совершении в отношении вас уголовного преступления, в том числе мошенничества. Это делается для того, чтобы правоохранительный орган смог зафиксировать факт правонарушения и внести сведения о нем в Единый реестр досудебных расследований;



по желанию сообщить о заключении на ваше имя онлайн-кредита посторонним лицом Департамент киберполиции Национальной полиции, к полномочиям которого относится участие в формировании и обеспечении реализации государственной политики по предупреждению и противодействию уголовным правонарушением, механизм подготовки, совершения или сокрытия которых предусматривает использование электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей и сетей электросвязи;



обратиться с жалобой по заключению договора онлайн-кредита на ваше имя посторонним лицом с использованием поддельных документов в Национальный банк для проверки и получения объяснений от МФО.



В случае, если все вышеперечисленные действия не привели к желаемому результату, следует обратиться в суд с исковым заявлением о признании недействительным кредитный договор. В ходе рассмотрения дела необходимо будет предоставить доказательства, что договор не был заключен, о его существовании вы не знали, на веб-сайте МФО не зарегистрированы и переписку с ними вы не вели.

Стоит подать ходатайство в суд об истребовании у мобильного оператора номера, который был указан для получения кредита, сведений о местонахождении мобильного устройства с номером телефона и распечатку смс-сообщений, а также об истребовании информации в банковском учреждении по счету (карточки), на который перечислены кредитные средства.

После того, как будет доказан факт мошенничества, Минюст рекомендует обратиться в Бюро кредитных историй с требованием изъять запись об обжалованной кредитной задолженности по кредитной истории.

Также в министерстве предостерегли граждан, что никто без вашего разрешения не имеет права заходить в квартиры или дома, забирать из него любые вещи, заставлять оплатить задолженность, присваивать себе функции Государственной исполнительной службы. Все эти нарушения караются законом.

Добавим

Государственный регистратор незаконно переоформил недвижимость гражданина на третьих лиц, вопреки решению суда. Ущерб, нанесенный потерпевшему, достигает 12 млн гривен. За это злоумышленнику грозит до шести лет заключения.