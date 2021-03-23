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Якщо сусіди шумлять після 22-ї: у Мін’юсті дали дієві поради

Якщо сусіди шумлять після 22-ї: у Мін’юсті дали дієві поради

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Міністерство юстиції України звернуло увагу громадян на те, що з 22 години вечора і до 8-ї ранку не можна голосно співати, кричати, слухати голосно музику, використовувати салют і феєрверки тощо. Відомство надало низку порад на випадок, якщо сусіди порушують ці норми, передає УНН.

Що передбачає законодавство

У Міністерстві нагадали, що, згідно зі статтею 24 Закону України "Про Забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", підприємства, організації, а також фізичні особи при проведенні будь-якого виду діяльності не повинні перевищувати рівень шуму, який встановлено санітарними нормами для таких приміщень і таких територій, як житлові будинки, прибудинкові території, установи освіти і культури, а також інші приміщення, в яких можуть перебувати люди як постійно, так і тимчасово.

Якщо шум виробляє якась будівельна техніка, то її вже не можна використовувати з 21-ї години вечора.

У Мін’юсті підкреслюють, що проведення ремонтів у вихідні і святкові дні заборонене. Але якщо ви домовитеся з вашими сусідами і вони погодяться, то ремонт у такі дні ви можете проводити.

Так, повідомляється, що згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я від 22 лютого 2014 року, максимальний рівень шуму, який дозволений у будинках і квартирах становить: вдень – 50 децибел, вночі – 40 децибел. Для готелю або гуртожитку 55 – максимальний рівень шуму вдень і 45 – вночі.
Для прикладу, 35 децибел – це цокання настінного годинника, 45 децибел – це шум розмови, 65 – це шум гучної розмови.

Якщо сусіди порушують встановлені вимоги

У випадку порушення чинних вимог, відомство радить:

- По-перше, звернутися до власника квартири і пояснити йому, що він перевищує рівень допустимого шуму.
- Далі можна викликати поліцію (краще робити це після 22-ї години вечора, адже вдень можуть відмовити, посилаючись на те, що вдень шуміти можна).
- Також варто звернутися з колективною заявою до дільничного інспектора, і йому якраз можна надати і відеофіксацію того, що сусіди шумлять.
- Можна також звернутися до місцевого органу Держпродспоживслужби. Саме вони уповноважені розглядати такі питання і складати акти.
- Для того ж, аби звернутися до суду, потрібно зібрати всі докази разом. Це довідки, акти, протоколи, свідки, аудіо- та відеофіксація. Також можна зробити екологічну експертизу. Однак вона платна і доречна тоді, коли шум постійний. Після того ви звернетеся в суд із позовною заявою про відшкодування матеріальної та моральної шкоди.

Доповнення

Раніше Міністерство юстиції пояснило, як діяти у разі, якщо шахрай взяв онлайн-кредит на ваше ім’я, й що робити, якщо справа дійде до суду.

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