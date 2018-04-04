Если аграрии начнут страйковать, никакие кредиты МВФ Украине не помогут – политолог

“При голосовании за ключевые вопросы, такие как бюджет, приходится договариваться с кем угодно и на любых условиях...

Вот вам новая история о том, как несколько депутатов з группы "Возрождения", и наверное, не без одобрения ее лидера Хомутынника, лоббируют частные интересы своих аграрных олигархов, через голосование за "соевые правки".

При этом интересы страны, селян, износ посевных земель, это для них, похоже, понятия эфимерные... Но ведь если ничего не делают гос.органы, то народ получает полное право на протест”, — написал он.

Напомним, вчера аграрии вышли под стены парламента на очередной протест против “соевых правок”, или как их еще называют “правок Хомутынника”. Они уверены, что именно Хомутынник инициировал в декабре прошлого года изменения в Налоговый кодекс Украины в части отмены возмещения НДС при экспорте сои и рапса, чтобы увеличить доходность собственного агрохолдинга “Кернел”, перерабатывающего масличные культуры.