Якщо аграрії почнуть страйкувати, ніякі кредити МВФ Україні не допоможуть - політолог
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Якщо почне страйкувати сама працююча частина населення, то вже ніякі кредити МВФ Україні не допоможуть. Про це заявив політолог Владислав Дзівідзінскій на своїй сторінці в Facebook, коментуючи протистояння Верховної Ради з фермерами через "соєвих правок", передає УНН.
"При голосуванні за ключові питання, такі як бюджет, доводиться домовлятися з ким завгодно і на будь-яких умовах...
Ось вам нова історія про те, як кілька депутатів з групи "Відродження", і напевно, не без схвалення її лідера Хомутинніка, лобіюють приватні інтереси своїх аграрних олігархів, через голосування за "соєві правки".
При цьому інтереси країни, селян, знос посівних земель, це для них, схоже, поняття ефімерні... Але ж якщо нічого не роблять держ.органи, то народ отримує повне право на протест", - написав він.
Нагадаємо, вчора аграрії вийшли під стіни парламенту на черговий протест проти "соєвих правок", або як їх ще називають "правок Хомутинніка". Вони впевнені, що саме Хомутиннік ініціював в грудні минулого року зміни до Податкового кодексу України в частині скасування відшкодування ПДВ при експорті сої та ріпаку, щоб збільшити прибутковість власного агрохолдингу "Кернел", який переробляє олійні культури.