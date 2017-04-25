Качество дорог в Житомирской области за время премьерства В.Гройсмана ухудшилось - опрос

По словам местных жителей, с началом деятельности Премьер-министра Владимира Гройсмана была надежда, что автомобильные дороги приведут в надлежащее состояние, однако с тех пор качество дорог только ухудшилось.

"Дороги стали только хуже, особенно за городом. Там такие ямы, что ходовую нужно менять не раз, а два раза в год", - сказал один из жителей Житомирской области.

Также опрашиваемые отметили, что хотя некоторые дороги и ремонтировались, но их качество на очень низком уровне.

"Стали еще хуже. Недавно проложили дорогу - и такие же ямы сейчас", - сказал житель Житомира.

Автомобилисты жалуются, что такие дороги заставляют их постоянно ремонтировать свои авто или пользоваться тракторами как средством передвижения.

Как ранее сообщал УНН, активными участниками тендеров по ремонту дорог остаются фигуранты уголовных производств, уличенные правоохранителями в завладении государственными средствами.

Так, например, компания "Автомагистраль", которая подозревается правоохранителями в финансовых махинациях, только за последние три года выиграла тендеров на 1 млрд грн. Несмотря на обвинения правоохранительных органов в завладении государственными средствами, компания "Автомагистраль" стала победителем сразу 5 тендеров Управления жилищно-коммунального хозяйства исполнительного комитета Коростенского городского совета (Житомирская область) на общую сумму почти 5 млн грн.

При этом следует заметить, что в этих тендерах компания "Автомагистраль" была единственным участником торгов.