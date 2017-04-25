Якість доріг на Житомирщині за час прем’єрства В.Гройсмана погіршилася – опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. На Житомирщині люди скаржаться на погіршення якості доріг за час прем'єрства Володимира Гройсмана. Про це свідчать дані опитування, яке провів телеканал “News One”, передає УНН.
За словами місцевих жителів, з початком діяльності Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана була надія, що автомобільні шляхи приведуть в належний стан, однак з того часу якість доріг лише погіршилася.
“Дороги стали лише гіршими, особливо за містом. Там такі ями, що ходову потрібно змінювати не раз, а два рази на рік”, — сказав один із жителів Житомирщини.
Також опитувані зауважили, що хоч деякі дороги і ремонтувалися, але їх якість на дуже низькому рівні.
“Стали ще гірші. Нещодавно проклали дорогу — і такі самі ями зараз”, — заужив житомирянин.
Автомобілісти скаржаться, що такі дороги змушують їх постійно ремонтувати свої авто або користуватися тракторами як засобом пересування.
Як раніше повідомляв УНН, активними учасниками тендерів з ремонту доріг залишаються фігуранти кримінальних проваджень, викриті правоохоронцями у заволодінні державними коштами.
Так, наприклад, компанія “Автомагістраль”, яка підозрюється правоохоронцями у фінансових махінаціях, лише за останні три роки виграла тендерів на 1 млрд грн. Попри звинувачення правоохоронців у заволодінні державними коштами, компанія “Автомагістраль” стала переможцем одразу 5 тендерів Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради (Житомирська область) на загальну суму майже 5 млн грн.
При цьому варто зауважити, що в цих тендерах компанія “Автомагістраль” була єдиним учасником торгів.