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Якість доріг на Житомирщині за час прем’єрства В.Гройсмана погіршилася – опитування

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. На Житомирщині люди скаржаться на погіршення якості доріг за час прем'єрства Володимира Гройсмана. Про це свідчать дані опитування, яке провів телеканал “News One”, передає УНН.

За словами місцевих жителів, з початком діяльності Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана була надія, що автомобільні шляхи приведуть в належний стан, однак з того часу якість доріг лише погіршилася.

“Дороги стали лише гіршими, особливо за містом. Там такі ями, що ходову потрібно змінювати не раз, а два рази на рік”, — сказав один із жителів Житомирщини.

Також опитувані зауважили, що хоч деякі дороги і ремонтувалися, але їх якість на дуже низькому рівні.

“Стали ще гірші. Нещодавно проклали дорогу — і такі самі ями зараз”, — заужив житомирянин.

Автомобілісти скаржаться, що такі дороги змушують їх постійно ремонтувати свої авто або користуватися тракторами як засобом пересування.

Як раніше повідомляв УНН, активними учасниками тендерів з ремонту доріг залишаються фігуранти кримінальних проваджень, викриті правоохоронцями у заволодінні державними коштами.

Так, наприклад, компанія “Автомагістраль”, яка підозрюється правоохоронцями у фінансових махінаціях, лише за останні три роки виграла тендерів на 1 млрд грн. Попри звинувачення правоохоронців у заволодінні державними коштами, компанія “Автомагістраль” стала переможцем одразу 5 тендерів Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради (Житомирська область) на загальну суму майже 5 млн грн.

При цьому варто зауважити, що в цих тендерах компанія “Автомагістраль” була єдиним учасником торгів.

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