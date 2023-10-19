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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Какие профессии будут пользоваться спросом в ближайшие годы - прогноз

Киев • УНН

 • 311614 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. В Минэкономики обнародовали расчет потребности в специалистах и кадрах на украинском рынке труда в среднесрочной перспективе. Прогноз размещен на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ). Согласно предварительному расчету, наиболее востребованными будут специалисты сферы промышленного и материального производства, передает УНН.

Какие профессии будут пользоваться спросом в ближайшие годы - прогноз

Детали

По данным расчетного прогноза, в 2024 году потребность в специалистах и рабочих кадрах на отечественном рынке составит 481,6 тысячи человек. В последующие годы запрос на различные рабочие кадры возрастет: 2025 год - до почти 542 тысяч человек, 2026 год – 606,8 тыс. человек, и 2027 год – 669,5 тыс. человек

В целом наибольшая потребность на 2024-2027 годы будет в следующих кадрах:

  • Рабочие по добыче полезных ископаемых и на строительстве – 358 тыс.
  • Руководители предприятий, учреждений и организаций – 179 тыс.
  • Водители и рабочие по обслуживанию передвижной техники и установок – 175 тыс.
  • Профессионалы в области физических, математических и технических наук – 147 тыс.
  • Технические специалисты в области прикладных наук и техники – 143 тыс.

Ранее

УНН сообщал, представители каких профессий имеют наибольшие трудности с трудоустройством.

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