Які професії будуть користуватися попитом найближчими роками - прогноз
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. У Мінекономіки оприлюднили розрахунок потреби у фахівцях та кадрах на українському ринку праці у середньостроковій перспективі. Прогноз розміщений на сайті Федерації профспілок України (ФПУ). Згідно з попереднім розрахунком, найбільш потрібними будуть фахівці сфери промислового і матеріального виробництва, передає УНН.
Деталі
За даними розрахункового прогнозу, у 2024 році потреба у фахівцях і робітничих кадрах на вітчизняному ринку становитиме 481,6 тисячі осіб. У наступні роки запит щодо різноманітних робітничих кадрів зросте: 2025 рік - до майже 542 тисяч осіб, 2026 рік – 606,8 тис. осіб, і 2027 рік – 669,5 тис.
Загалом найбільша потреба на 2024-2027 роки буде у наступних кадрах:
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- Робітники з видобутку корисних копалин і на будівництві – 358 тис.
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- Керівники підприємств, установ та організацій – 179 тис.
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- Водії та робітники з обслуговування пересувної техніки та установок – 175 тис.
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- Професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук – 147 тис.
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- Технічні фахівці в галузі прикладних наук та техніки – 143 тис.
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