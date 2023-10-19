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Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
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Які професії будуть користуватися попитом найближчими роками - прогноз

Київ • УНН

 • 311614 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. У Мінекономіки оприлюднили розрахунок потреби у фахівцях та кадрах на українському ринку праці у середньостроковій перспективі. Прогноз розміщений на сайті Федерації профспілок України (ФПУ). Згідно з попереднім розрахунком, найбільш потрібними будуть фахівці сфери промислового і матеріального виробництва, передає УНН.

Які професії будуть користуватися попитом найближчими роками - прогноз

Деталі

За даними розрахункового прогнозу, у 2024 році потреба у фахівцях і робітничих кадрах на вітчизняному ринку становитиме 481,6 тисячі осіб. У наступні роки запит щодо різноманітних робітничих кадрів зросте: 2025 рік - до майже 542 тисяч осіб, 2026 рік – 606,8 тис. осіб, і 2027 рік – 669,5 тис.

Загалом найбільша потреба на 2024-2027 роки буде у наступних кадрах:

  • Робітники з видобутку корисних копалин і на будівництві – 358 тис.
  • Керівники підприємств, установ та організацій – 179 тис.
  • Водії та робітники з обслуговування пересувної техніки та установок – 175 тис.
  • Професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук – 147 тис.
  • Технічні фахівці в галузі прикладних наук та техніки – 143 тис.

Раніше

УНН повідомляв, представники яких професій мають найбільші труднощі з працевлаштуванням.

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