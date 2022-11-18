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Как хранить продукты во время отключений света: украинцам дали советы

Как хранить продукты во время отключений света: украинцам дали советы

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. Украинцам дали советы, как хранить продукты и безопасно питаться во время длительных отключений света. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве.

Детали

1. Сделайте необходимый запас питьевой воды и найдите ближайшие к вашему дому бюветы;

2. Подготовьте запас пищевых продуктов, которые не требуют особых условий хранения (хлеб, печенье, баранки, консервы и т.п.);

3. Старайтесь готовить пищевые продукты в небольшом количестве, чтобы не хранить их долго;

4. Покупайте в магазинах продукты, которые меньше теряют качество без холодильника (молоко длительного хранения в тетрапаках, сырокопченые колбасы и т.п.);

5. Приобретите термопакеты с хладоэлементами;

6. По возможности делайте запас горячих напитков в термосах;

7. При отключении света старайтесь реже открывать холодильник. Также можно хранить продукты на балконе. По данным Госпродпотребслужбы, скоропортящаяся продукция, как привило, хранится при температуре +4°С.

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