Как хранить продукты во время отключений света: украинцам дали советы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Украинцам дали советы, как хранить продукты и безопасно питаться во время длительных отключений света. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве.
Детали
1. Сделайте необходимый запас питьевой воды и найдите ближайшие к вашему дому бюветы;
2. Подготовьте запас пищевых продуктов, которые не требуют особых условий хранения (хлеб, печенье, баранки, консервы и т.п.);
3. Старайтесь готовить пищевые продукты в небольшом количестве, чтобы не хранить их долго;
4. Покупайте в магазинах продукты, которые меньше теряют качество без холодильника (молоко длительного хранения в тетрапаках, сырокопченые колбасы и т.п.);
5. Приобретите термопакеты с хладоэлементами;
6. По возможности делайте запас горячих напитков в термосах;
7. При отключении света старайтесь реже открывать холодильник. Также можно хранить продукты на балконе. По данным Госпродпотребслужбы, скоропортящаяся продукция, как привило, хранится при температуре +4°С.
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