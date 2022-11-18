Як зберігати продукти під час відключень світла: українцям дали поради
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Українцям дали поради, як зберігати продукти і безпечно харчуватися під час тривалих відключень світла. Про це повідомляє УНН із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві.
Деталі
1. Зробіть необхідний запас питної води та знайдіть найближчі до вашого будинку бювети;
2. Підготуйте запас харчових продуктів, які не потребують особливих умов зберігання (хліб, печиво, бублики, консерви тощо);
3. Намагайтеся готувати харчові продукти в невеликій кількості, щоб не зберігати їх довго;
4. Купуйте в магазинах продукти, які найменше втрачають якість без холодильника (молоко тривалого зберігання в тетрапаках, сирокопчені ковбаси тощо);
5. Придбайте термопакети з холодоелементами;
6. За можливості робіть запас гарячих напоїв у термосах;
7. У разі відключення світла у намагайтеся рідше відкривати холодильник. Також продукти можна зберігати на балконі. За даними Держпродспоживслужби, швидкопсувна продукція, як привило, зберігається за температури +4°С.
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