Як зберігати продукти під час відключень світла: українцям дали поради

Деталі

1. Зробіть необхідний запас питної води та знайдіть найближчі до вашого будинку бювети;

2. Підготуйте запас харчових продуктів, які не потребують особливих умов зберігання (хліб, печиво, бублики, консерви тощо);

3. Намагайтеся готувати харчові продукти в невеликій кількості, щоб не зберігати їх довго;

4. Купуйте в магазинах продукти, які найменше втрачають якість без холодильника (молоко тривалого зберігання в тетрапаках, сирокопчені ковбаси тощо);

5. Придбайте термопакети з холодоелементами;

6. За можливості робіть запас гарячих напоїв у термосах;

7. У разі відключення світла у намагайтеся рідше відкривати холодильник. Також продукти можна зберігати на балконі. За даними Держпродспоживслужби, швидкопсувна продукція, як привило, зберігається за температури +4°С.

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