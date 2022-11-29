Как сохранить еду, когда нет света: советы от Минздрава

Детали

"В условиях полномасштабной войны и вооруженной агрессии россии в Украине продолжаются веерные и аварийные отключения электроэнергии. Так как никогда стал актуальным вопрос, как хранить пищевые продукты в таких условиях", – говорится в сообщении.

1. В холодильнике должна быть температура +4 °С или ниже, в морозильной камере – не выше -4 °С.

2. Заморозьте контейнеры с водой, чтобы сохранить температуру вашей пищи при температуре 4° С или ниже, если вам придется доставать продукты из холодильника. По возможности приобретите сухой или блочный лед.

3. Если электроэнергию уже отключили, держите дверцу холодильника и морозильной камеры закрытыми, ведь в таком случае продукты остаются безопасными до 4 часов в холодильнике, 48 часов в полной морозилке, 24 часов в полупустой морозилке. Если электроэнергия отключена более 4 часов, поместите лед в холодильную камеру.

4. Никогда не пробуйте еду на вкус, чтобы проверить ее безопасность. Если сомневаетесь, выбросьте ее. Выбрасывайте любую пищу с необычным запахом, цветом или текстурой.

5. Проверяйте температуру продуктов, которые хранятся в морозильнике или в холодильнике с дополнительным источником холода. Вы можете безопасно заморозить или приготовить замороженные продукты, которые все еще содержат ледовые кристаллы или имеют температуру 4 °С или ниже.

6. Попробуйте заранее сделать запас пищевых продуктов, которые не требуют особых условий хранения (хлеб, печенье, баранки, консервы и т.п.). При этом отдавайте предпочтение пищевым продуктам с минимальным количеством соли (рекомендуется не более 0,3 г соли на 100 г продукта) и сахара (не более 10 г на 100 г продукта).

7. Старайтесь готовить блюда в небольшом количестве, чтобы не хранить их долго.

8. Покупая пищевые продукты, отдавайте предпочтение тем, которые меньше теряют качество без холодильника.

В Минздраве добавили, что продукты можно хранить в термосумке, погребе, подвале или на балконе, если за окном минусовая температура.

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