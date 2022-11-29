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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Як зберегти їжу, коли немає світла: поради від МОЗ

Як зберегти їжу, коли немає світла: поради від МОЗ

Київ • УНН

 • 1143890 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Міністерство охорони здоров'я дало українцям поради, як зберігати продукти у разі вимкнення світла. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку МОЗ.

Деталі

"В умовах повномасштабної війни та збройної агресії росії в Україні тривають віялові та аварійні відключення електроенергії. Тож як ніколи стало актуальним питання, як зберігати харчові продукти у таких умовах", – ідеться у повідомленні.

1. У холодильнику має бути температура +4 °С або нижче, у морозильній камері – не вище -4 °С.

2. Заморозьте контейнери з водою, щоби мати змогу зберегти температуру вашої їжі за температури 4° С або нижче, якщо вам доведеться виймати продукти з холодильника. За можливості придбайте сухий або блоковий лід.

3. Якщо вже електроенергію відключили, тримайте дверцята холодильника та морозильної камери закритими, адже в такому випадку продукти залишаються безпечними до 4 годин у холодильнику, 48 годин у повній морозилці, 24 годин у напівпорожній морозилці. Якщо електроенергія відключена більше ніж 4 години, помістіть лід до продуктів у холодильну камеру.

4. Ніколи не пробуйте їжу на смак, щоб перевірити її безпечність. Якщо маєте сумніви, викиньте її. Викидайте будь-яку їжу з незвичним запахом, кольором чи текстурою.

5. Перевіряйте температуру продуктів, які зберігаються в морозилці або в холодильнику з додатковим джерелом холоду. Ви можете безпечно повторно заморозити або приготувати заморожені продукти, які містять льодові кристали або мають температуру 4 °С або нижче.

6. Спробуйте заздалегідь зробити запас харчових продуктів, які не потребують особливих умов зберігання (хліб, печиво, бублики, консерви тощо). Водночас віддавайте перевагу харчовим продуктам з мінімальною кількістю солі (рекомендовано не більше 0,3 г солі на 100 г продукту) та цукрів (не більше 10 г на 100 г продукту).

7. Намагайтеся готувати страви у невеликій кількості, щоб довго не зберігати їх.

8. Купуючи харчові продукти, надавайте перевагу тим, які найменше втрачають якість без холодильника.

У МОЗ додали, що продукти можна зберігати у термосумці, погребі, підвалі або на балконі, якщо за вікном мінусова температура.

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