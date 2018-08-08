Как выгодно хранить деньги: в НБУ дали советы украинцам

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КИЕВ. 8 августа. УНН. Сейчас украинцы могут делать сбережения используя такие формы как депозиты, облигации внутреннего государственного займа, зарубежные инвестиции и тому подобное. Что касается доходности, то ОВГЗ более выгодные чем депозиты. Об этом рассказал заместитель директора департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинський в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

“Сейчас есть несколько форм, в которых можно держать сбережения. Наиболее классический — это депозит. Депозитам украинцы отдают наибольшее предпочтение. Объем депозитов в банковской системе на 1 августа составил 458 млрд грн. Более 50% хранится именно в гривне, соответственно, чуть меньше — в иностранной валюте”, — сообщил Лепушинський.

При этом, по его словам, удачной альтернативой депозиту является покупка облигаций внутреннего государственного займа Министерства финансов, также — или в гривне, или в валюте.

Кроме того, физические лица могут получить электронную лицензию НБУ и инвестировать средства за рубеж: либо в определенную пенсионную схему, или на свой счет, или инвестировать в недвижимость.

“Гривневые ОВГЗ сегодня достаточно привлекательны. Ведь ставки по облигациям значительно выше, чем по депозитам. Кроме того, доходы от хранения средств на депозитах облагаются налогом на доходы физических лиц (18%) и военным сбором (1,5%), в то время как доходы от инвестирования в ОВГЗ — только военным сбором”, — обратил внимание Лепушинський.

Как пояснил специалист, разница в доходности ощутима. Например, по 3-месячному депозиту ставка в банке будет 14%. Минус налог — будет примерно 11,3%. По ОВГЗ ставка 18%.

Как сообщали в Минсоцполитики, введение второго уровня пенсионной системы — обязательного накопительного может обеспечить определенный дополнительный процент к основной пенсии, которая формируется солидарным уровнем, но не более того. Кроме того, произойдет это не раньше чем через несколько десятилетий.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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