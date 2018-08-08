Як вигідно зберігати гроші: у НБУ дали поради українцям

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Наразі українці можуть робити заощадження використовуючи такі форми як депозити, облігації внутрішньої державної позики, закордонні інвестиції тощо. Що ж до дохідності, то ОВДП більш вигідні за депозити. Про це розповів заступник директора департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН з посиланням на прес-службу Нацбанку.