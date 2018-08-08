Як вигідно зберігати гроші: у НБУ дали поради українцям
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Наразі українці можуть робити заощадження використовуючи такі форми як депозити, облігації внутрішньої державної позики, закордонні інвестиції тощо. Що ж до дохідності, то ОВДП більш вигідні за депозити. Про це розповів заступник директора департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН з посиланням на прес-службу Нацбанку.
“Наразі є декілька форм, в яких можна утримувати заощадження. Найбільш класичний — це депозит. Депозитам українці віддають найбільшу перевагу. Обсяг депозитів в банківській системі на 1 серпня становив 458 млрд грн. Більше 50% зберігається саме в гривні, відповідно, трохи менше — в іноземній валюті”, — повідомив Лепушинський.
При цьому, за його словами, вдалою альтернативою депозиту є купівля облігацій внутрішньої державної позики Міністерства фінансів, також — або у гривні, або в валюті.
Крім того, фізичні особи можуть отримати електронну ліцензію НБУ та інвестувати кошти за кордон: або в певну пенсійну схему, або на власний рахунок, або інвестувати в нерухомість.
“Гривневі ОВДП сьогодні є достатньо привабливими. Адже ставки по облігаціях наразі значно вищі, ніж по депозитах. Крім того, доходи від зберігання коштів на депозитах обкладаються податком на доходи фізосіб (18%) та військовим збором (1,5%), в той час як доходи від інвестування в ОВДП — лише військовим збором”, — звернув увагу Лепушинський.
Як пояснив фахівець, різниця в дохідності відчутна. Наприклад, по 3-місячному депозиту ставка в банку буде 14%. Мінус податок — буде приблизно 11,3%. По ОВДП ставка наразі 18%.
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