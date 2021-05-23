Как успешно пройти период лунного затмения: гороскоп для всех знаков Зодиака до 31 мая

Лунное затмение 26 мая повлияет на жизнь людей, в этот период проходит коррекция человеческой судьбы. Также оно влияет на психоэмоциональное состояние человека, поэтому важно уделить время своему внутреннему состоянию и научиться думать позитивно.

Больше о том, что нас ожидает в этот период, читайте в материале «Лунное затмение 26 мая: астролог заявила, что в этот период проходит коррекция человеческой судьбы».

Овен

Эта неделя для вас будет очень насыщена событиями. Много встреч, много разговоров, много интересных событий, но на этой неделе вы будете переживать из-за пустой, ненужной информации. Вы можете запутаться в ней, вы не будете знать, за что хвататься. Поэтому мои рекомендации - успокойтесь. На этой неделе главное - это психологически хорошее настроение и правильное состояние. Люди, которые притянутся на этой неделе, они имеют особое для вас значение. Дело в том, что если вы начнёте какие-то события, связанные с этими людьми, какие-то мероприятия,то они в будущем принесут вам ряд проблем. Тоесть это люди, которые приходят кармически для того, чтобы они могли вас в чём-то испытывать или, например, чтобы вы могли правильно себя вести или неправильно, допустить какие нибудь ошибки. И это кармически очень важно, потому что это заложит события на ближайшее время. Главное - со всеми быть действительно в хороших отношениях. Множество идей, множество странных мыслей, непонимание, что с этим делать. Я в конце вам дам совет, как вам правильно пройти этот период. 26,27 мая будьте, пожалуйста, осторожнее на дорогах. Эти дни для вас очень опасные. Ни в коем случае не стоит идти на большие конфликты. На выходных постарайтесь всё-таки уединиться, потому что если вы будете проводить время в кругу родных и близких, возможны какие-то выяснения отношений, особенно жилищных вопросов. Не стоит делать какие-либо ремонты. В данный момент это совершенно бесполезно.

Совет всем Овнам: постарайтесь разобрать в информации, которая будет вам поступать и в своём окружении.

Возьмите, например, вашу записную книжку, телефонную книжечку, посмотрите с кем вы общаетесь, например, в соцсетях. Очистите своё пространство особенно от токсичных людей. Точно так же вам стоит подумать о себе: не наношу ли я кому нибудь вред, не слишком ли много, не слишком ли резко я выражаюсь с кем-то. 26-го числа проведите практику. Для того, чтобы вы поняли как повести практику, будет ссылка под видео. Также самое главное на этой неделе - ни в коем случае, то что любят Овны делать, не стоит заводить споров, ссор, иначе вы из этого состояния не сможете выйти в течении долгого периода времени. Что касается личных отношений, то рекомендуем одиноким Овнам, избавится от токсичных отношений. Не время сейчас для знакомств. Время привести себя в порядок. А что касается семейных Овнов, точно так же, вам стоит поговорить со своей второй половинкой, но ни в коем случае не доводите до скандала, поговорите, услышьте ее мнение, что она думает по поводу вас. Может быть вы иногда бываете резки, может быть иногда вам кажется, что вы перегибаете палку, а иногда у вас так много разных интересных идей, что иногда вам некогда поделиться со своей второй половинкой и они остаются совершенно не в курсе, что же вы делаете, куда вы бежите.

Что касается здоровья. Поскольку мы говорили, что здоровье на этой неделе может подкачать у всех, поэтому максимально уделяйте внимание отдыху и, самое главное, на этой неделе, например, можно бросить курить. Эта практика достаточно известна в астрологии. До начала затмения, вам надо написать на листе о том, что вы собираетесь это сделать и как раз затмение будет в 14.20, желательно чтобы вы этот листочек уничтожили. Вы можете его сжечь, порвать, как вы считаете нужным. И постарайтесь воздержаться от никотина на сутки, как минимум на сутки, это даст вам возможность, действительно, бросить эту привычку.

Тельцы

Дорогие Тельцы, на этой неделе будет лунное затмение. Но на этой неделе вы будете полностью погружены в материальные вопросы. Вокруг вас будут крутиться какие нибудь возможности по поводу каких нибудь сделок или, например, вопрос: «как мне заработать денег?», «Что делать с теми деньгами которые есть, куда вложить?». Ещё раз повторюсь: это одна из самых неудачных недель года, их всего лишь четыре в этом году будет, когда вы можете допустить роковую ошибку. Оставьте, пожалуйста, сейчас этот вопрос. Сейчас совершенно не время. Особенно это касается тех, кто работает в сфере финансов, в банковской структуре, в строительных направлениях, в аграрных, пищевых. Вот здесь вам стоит остановиться и, пожалуйста, есть как есть. Есть прибыль - хорошо, если нет прибыли, не расстраивайтесь, затмение внесёт свои коррективы и дальше будет лучше. Наверное, вы заметили, что в последнее время у вас немного застопорились многие проекты, а некоторые даже идут вообще на спад. Опять-таки, не стоит паниковать. Сейчас такой период. Если что-то не получается, можете даже обратить на это внимание, может быть вы неправильно выбрали направление, может быть что-то другое стоит попробовать. В любом случае не расстраивайтесь и оставьте, пожалуйста, это на какое нибудь другое время. 28 мая постарайтесь, пожалуйста, не быть втянутыми в какие нибудь конфликты. Вы можете совершенно необъективно воспринимать окружающее. На этой неделе также друзья будут такой проблемой некой, потому что может быть выяснение отношений и претензии, а может быть все хорошо и просто друг может обратиться за помощью, или вы можете обращаться за помощью к своим друзьям. Это нормально.

Итак, совет для Тельцов на эту неделю. Дело в том, что ваша природа будет полностью погружена в финансы, что является действительно вашей природой. Поэтому такой вам совет: не стоит сейчас в этом разбираться. Не стоит переживать. Вам стоит успокоиться. Обязательно наведите порядок в квартире. Научитесь избавляться от ненужных вещей, потому что Тельцы очень сильно привязаны к материальному. Подчистите своё пространство. Точно так же эмоционально. Стоит почистить себя и быть всегда в хорошем настроение, особенно на этой неделе. Чистя своё пространство, вы выкидываете все: ненужные мысли, ненужные эмоции, ненужные вещи. Точно так же и в быту. Все что вам не нужно на сегодняшний день, не давайте возможности чтобы этот засор мешал войти чему-то новому. На следующей неделе - в солнечное затмение, мы с вами будем проводить практики, как сделать так, чтобы в вашу жизнь вошло много нового и хорошего. Обратите внимание на этой неделе, кто с вами общается, какие ситуации с вами проигрываются. Если даже это что-то негативное - это абсолютно нормально в астрологии. Именно в это период, всегда происходит коррекция судьбы. Возможно, вы делали что-то не так и если что-то происходит нехорошее, это вам указывают, где же вы сделали ошибку. Поэтому ни в коем случае не расстраивайтесь, а правильно, спокойно, работайте с этим вопросом или отложите его на потом. Что касается любви, то отложим этот вопрос на потом. Наведите порядок в своих отношениях, особенно, что касается выяснения отношений в финансах. Тельцы любят предъявлять своей половинке претензии по поводу того, как они ведут хозяйство, вовремя ли они что-нибудь приготовили. Постарайтесь, пожалуйста, услышать свою вторую половинку, посмотреть на себя со стороны и наладить отношения. Придите к золотой середине, особенно в быту, со своими родными и близкими.

Что качается здоровья. На этой неделе здоровье, безусловно, у всех может быть достаточно слабое. Это влияние лунного затмения. Особенно психическое. Держите себя в хорошей эмоциональной форме. Смотрите на что-то прекрасное для того, чтобы когда придёт солнечное затмение, находится в правильных эмоциях, и заложить что-то хорошее. Особое внимание уделите пищеварительной системе. Пожалуйста, пересмотрите своё питание. Не перегружайте себя и не переедайте и не в коем случае не употреблять спиртного. Потому что спиртное в момент лунного затмения, действует непредсказуемо. Также 26 числа воздержитесь, пожалуйста, от поедания мясных продуктов.

Близнецы

Близнецы, эта неделя, как и следующая, в этом году для вас будут судьбоносными. Будьте внимательны, ведь ось затмений припадает на два знака - это Близнец и Стрелец. Вы будете в эпицентре этих событий, которые связаны и с кармой, и с нашими общими социальными показателями, и с нашим здоровьем, и с вашими какими нибудь изменениями в судьбе. Поэтому особое внимание уделите своему психологическому состоянию, своему настроению. Потому что это именно сейчас вам надо проработать. Будьте внимательны ко всем событиям, которые происходят с вами, потому что они могут очень сильно изменит вашу судьбу. На этой неделе, однозначно, не стоит принимать никаких серьёзных решений. Кто бы к вам не пришёл, какое бы интересное предложение вам не принес, в какой бы вы сфере не работала, делать какие-либо шаги не стоит. Но если, например, вы работаете в какой-то компании и вам дают сейчас какой-то новый проект и вам некуда деваться или какие-либо другие обстоятельства, которые пришли к вам, вот эти обстоятельства называются судьбоносными. Эти обстоятельства, действительно, пришли помимо вашей воли, вам деваться некуда и именно они будут корректироваться вашу судьбу. Поэтому люди и ситуации, которые будут, они не всегда могут самым приятным образом в будущем проявить себя. Ваша задача - с честью, с совестью пройти все испытания, иначе вы можете себе навредить в судьбе. А ещё на этой неделе такой фактор, что может какие-то некоторые вещи, которые вы так чательно скрывали от окружающих, стать явными. Вы должны к этому быть готовы. 28,29 числа финансово ни в коем случае не рисковать.

Проработайте затмение 26 числа. Напишите, пожалуйста, кто вас обидел, какие внутренние неприятные эмоции сложились за последние года. Это очень сильно поможет, если вы это прекрасно пропишите. 26 числа около 14.20, когда будет по киевскому времени затмение Луны. И избавьтесь от бумажки. Вы можете это сжечь, порвать и вам действительно станет от этого легче. Это интересная практика в лунное затмение. Вам нужно отпустить многие ситуации также связанные с претензиями и к себе самому. Тоесть если вы имели претензии к самому себе, также подумайте об этом: что вас тревожило, чем вы недовольны, полюбите себя, сожгите этот лист и постарайтесь к себе проявить наилучшие эмоции. Напишите, чего же вы сейчас достойны, какой вы хороший человек, а ведь в каждом человеке есть что-то хорошее. И постарайтесь отпустить все те тяжелые ситуации, которые с вами проигрались. А те Близнецы, которые, например, имеют проблемы с гордыней, если вы сможете это проработать, это будет тоже очень великолепно. Что касается также и личных отношений. Если вы имели претензии, будучи одиноким Близнецом потому, что вот не так складывается судьба, вот все знакомятся, а я нет. Тоже прекрасный момент, когда вы можете это проработать. А что касается семейных Близнецов, опять-таки претензии. Претензии к своей второй половинке. Подумайте, что вам в нем не нравится, а также о том, какой вред вы можете ему наносить. Может быть вы делаете что-нибудь не так. Это нормально. Мы так все делаем. Иногда мы делаем что-то не так. Когда вы очиститесь, это очень важно, тогда вам станет легко после тех практик. Очень важно, чтобы вы к солнечному затмению подошли чистыми, уравновешенным. Если вам надо поработать с психологом, можно кому нибудь высказаться, но ни в коем случае постарайтесь после лунного затмения и в момент лунного затмения, не позволять всё-таки негативных эмоций. Хотите высказаться, пережить что-то, лучше это сделать до 26 числа. Уделите этому, пожалуйста, как можно больше времени.

И что касается здоровья. То будьте внимательны к лёгким и на этой недели возможны проблемы с ушами, горлом или носом. Проблем может быть физических много. Поэтому ваше хорошее настроение, хороший и правильный подход к себе, к своему здоровью, вам очень сильно поможет. Он просто необходим для того, чтобы правильно корректировать свою судьбу.

Раки

Дорогие Раки, поскольку Луна является хозяйкой вашего знака, безусловно, для вас затмение будет иметь колоссальное значение и влияние. Безусловно, вы эмоционально не сможете не отреагировать на это. Самое главное - берегите свои эмоции и важно, чтобы вы прожили этот период благоприятно, эмоционально правильно и хорошо. Много работы будет у тех Раков, которые связаны с такими профессиями, как психология, социология, люди, которые работают в каких-то социальных интересных проектах и также те, кто занимается духовным развитием. Вы будете эмоционально загружены. Эта неделя, когда поднимутся такие энергии, которые будут задевать души людей и поэтому к вам будут приходить очень многие. Это поможет разобраться вам и таким образом вы сможете помочь другим. 24 и 25 мая категорически не рекомендуется ездить в дальние поездки или же покупать автомобиль. Быть внимательными на дорогах. В принципе внимание на дорогах и быть внимательнее на работе, рекомендуем на протяжении всей недели. Безусловно, совет так же как и всем, эта неделя совершенно не подходит для важных каких-то проектов, решений, для каких нибудь важных мероприятий. Отложите, пожалуйста, это на потом.

Совет на эту неделю. Дорогие Раки, вы знаете как вы эмоционально очень сильно привязываетесь к пережитому, к ситуациям, близким. Очень часто вами овладевают страхи, потому что ваша природа очень чувствительна. Поэтому постарайтесь, пожалуйста, на этой неделе уделить время вашему эмоциональному состоянию. И в момент затмения вам очень хорошо бы было уделить какой-нибудь час для очистки. До затмения вам надо обязательно прописать все о чем вы переживаете, все те страхи, которые внутри вас сидят, а у Раков часто такое бывает. Напишите, пожалуйста. Избавьтесь от этого листочка: либо сожгите, либо ещё как-то до 14.20. А сам момент затмения 26 числа , вам надо встретить в хорошем настроении, с хорошими эмоциями. Это очень важно. Это поможет вам сильно пройти ближайшие пол года до следующих затмений.

То, что касается личных отношений, здесь то же самое. Не самое время знакомится или развивать какие-то события. Здесь нужно обратить внимание на себя. Подумайте, о чем вы переживаете, заводя отношения. Это касается одиноких Раков. Ведь часто у вас бывают страхи: а может быть я недостоин или недостойна, а может быть меня не любят. Напишите об этом опять-таки, проработайте это, обязательно проговорите это самому себе, а потом найдите в момент лунного затмения, самые лучшие стороны, которые у вас есть, ведь они есть в каждом человеке. За что можно вас любить, насколько вы прекрасный человек. Это очень важно. Что касается семейных Раков, здесь очень важно найти какой-то внутренний подход к своей семье. Если вы часто бываете раздражены, недовольны своим бытом, недовольны своими отношениями, пересмотрите их, а может быть вы именно их такими видите, может быть эмоционально вы это так воспринимаете. Поработайте над этими отношениями. Сожгите все ненужное и психологически, и может быть листочек на котором вы это все напишете, а потом обязательно мысленно сформируйте, какую бы вы хотели семейную жизнь, какими бы сильными семейные отношения были и что вам нужно для этого сделать, и что вы можете для этого сделать. И, поверьте, у вас это все может очень сильно поменять. Поэтому к солнечному затмению вы должны придти очищенными для того, чтобы закладывать правильные события. И будет оно ровно через две неделе. Также я всем Ракам на этой неделе рекомендую перед солнечным затмением, вычистить весь свой дом. Потому что именно ваши энергии связаны с домом, семьей, с полом. Почистите все, выбросите все ненужное. Это вам очень сильно поможет.

Что касается здоровья, то у вас могут быть скачки давления, связанные с тем, что вы можете переживать. Слишком эмоционально всегда задевают вас лунные затмения. Постарайтесь себя чем-нибудь порадовать, постарайтесь быть в хорошем настроении. Ни в коем случае в этот период вам нельзя принимать спиртное. Также сильнодействующие препараты, если это вам не прописал врач. Воздержитесь от серьезных медицинских вмешательств если это не экстренная ситуация. Также уделите внимание своей лимфатической системе. Может быть застой жидкости. Вам стоит больше двигаться, бывать на свежем воздухе и обязательно быть в хорошем настроении.

Лев

Лунное затмение очень сильно влияет на нашу судьбу. И, безусловно, совет всем так же, как и другим знакам Зодиака о том, что на этой неделе не стоит начинать новые важные дела, важные мероприятия. Неделя будет действительно очень загружена идеями начать какие-то проекты, или уже начатое будет кипеть в какой-то работе. А может быть наоборот, вы можете столкнуться с очень большими трудностями в том, что начав что-то новое, оно вдруг застопорилось. Ни в коем случае не переживайте. Отпустите эту временную ситуацию, потому что на небе происходят интересные кармические события. Эти события будут корректировать нас, нашу жизнь. Очень много на этой неделе вы будете думать о том, кто бы вас мог поддержать, искать группу единомышленников, очень много времени проводить со своими друзьями. На этой недели друзья могут продемонстрировать свою нехорошую сторону по отношению к вам, но не стоит делать поспешные выводы, не стоит разрывать отношения, не стоит прибывать в каком-то негативном состоянии. Много интересных тайн может вскрыться в начале недели. Очень много из того, чтобы вам хотелось скрыть, может стать явным. Поэтому к этому можно и нужно быть готовым абсолютно к самым разным событиям, которые могут быть на этой неделе. Не расстраивайтесь если что-то не так, смело смотрите правде в глаза.

Могут произойти большие изменения у тех Львов, кто является руководителем. Здесь могут быть какие-то неожиданные отставки или, например, могут вас заменить кем-то, или например, могут быть какие-то претензии к вам, как к руководителю. К этому тоже надо относиться спокойно. Или, например, если вы не руководитель, у вас неожиданным образом может поменяться начальство. Ну, так тому и быть. Эта неделя весьма необычная. Главное спокойно принимать все, что будет происходить. Это самая правильная работа над судьбой. Мой совет Львам, как правильно пройти это затмение - это поработать со своей собственной гордыней и так же часто боитесь опираться на кого-то. В основном, вы возлагаете все свои проблемы на свои плечи. Это тоже не всегда бывает хорошо. Ведь в окружении у вас есть люди, которые вас любят, которые готовы вам будут помочь. Поэтому советую, перед тем как проработать затмение 26 числа, советую написать, продумать, проговорить до момента затмения все, о чем вы переживаете. Всегда у вас есть очень большие стремления, какие-нибудь слишком амбициозные желания, насколько они важны. Потому что, иногда стремясь к очень большим высотам, мы забываем о том, что мы не уделяем время своим родным и близким, а иногда мы забываем о том, что есть прекрасное время, которое мы можем провести где-то в своё удовольствие или развиваться, тем более духовно. Поэтому постарайтесь прописать насколько всё-таки ваша цель перекрывает вашу жизнь, а второе - не бойтесь проявлять заботу о других, тем самым вы научитесь принимать помощь от других. Подумайте, ведь есть люди, которые переживают за вас и часто иногда бывает такое, что Львы отказываются от помощи. Позвольте себе иногда принимать помощь от других. Пропишите это.

Что касается личных отношений, безусловно, это не самое лучшее время для каких-либо знакомств, не самое благоприятное. Но вот одинокие Львы могут опять-таки подумать над тем, как хотелось бы, чтобы складывалась жизнь. Но при этом почему именно на этой неделе надо подумать о том, какие ваши внутренние качества - позитивные или негативные – мешают чего-то достичь, что-то сделать. Пропишите это. Может этого гордыня, амбиции, может быть вы хотите от своего партнера слишком много - чтобы он был и красивый, и умный и еще соответствовал множеству пунктов, а таких просто не бывает. Мы все люди. Мы все разные. Мы делаем какие-то ошибки. Мы не всегда бываем идеальными. Примите это. А что касается семейных Львов, по сути, такой же совет: уделите внимание своей второй половинке и спросите, что с вами не так, и примите эту критику спокойно, что вы делали не так, что бы хотелось вашей второй половинке, сколько бы внимания она хотела, какие бы замечания она хотела вам сделать потому что Львы не любят эти замечания или какие-либо просьбы.

Что касается здоровья, эта неделя непростая для нас всех. Для вас - это сердечно-сосудистая деятельность. Ей надо уделять особое внимание. Люди-сердечники могут испытывать особую нагрузку на этой неделе. Поэтому соблюдайте все рекомендации врача. Также будьте внимательны к таким проблемам со здоровьем как варикоз, болезни спины.

Дева

Безусловно, это нелегкое время, особенно психологически, но Девы как всегда загружены работой. Поэтому Девы-руководители или, например, работают в таких сферах, как образовательная система, СМИ, медицина, направлениях, связанных с производством, - у вас будет очень много работы. Она может не всегда легко идти. И конечно же не стоит на этой неделе делать чего-то важного, чего-то нового. Но, тем не менее, на этой неделе вам придётся наверняка очень много потрудиться. Главное не перегружайтесь себя психологически и найдите, время если вам позволяет работа, 26 числа сделать перерыв и уделить время себе.

Лучше всего на этой неделе, во-первых, на этой неделе вам ездить за границу. Будьте осторожны в работе с иностранцами. Потому как эта сфера в работе может быть очень слабой. Те Девы, которые являются руководителями, то в решениях которые будут очень сильно влиять на всех нас, будьте очень внимательными, не делайте ошибок и не находитесь в агрессивном состоянии. Совет для всех Дев, как правильно пройти затмение, над чем вам лучше всего поработать: поработайте над тем, что вас беспокоит. Девы очень часто беспокоятся по мелочам. Для Дев это кажется очень важным. Действительно, из мелочей складывается жизнь, но иногда мы так много уделяем времени всяким мелким проблемам, что забываем жить здесь и сейчас, делать что-то хорошее и крупное, жить в хорошем настроении и радоваться жизни. Не стоит огорчаться мелким проблемам, суете. Также на этой неделе в момент затмения, необходимо поработать над собственной профессиональной гордыней. Для любой Девы очень важно быть принятым в той сфере деятельности, в которой она работает. Действительно, благодаря вам все верно налажено, все трудовые процессы идут хорошо, потому оставьте себя в покое и примите себя таким как есть. Не стоит слишком много зацикливаться на работе, позвольте себе отдыхать, научится видеть себя, в других проявлениях помимо профессии. Постарайтесь, сам момент затмения провести в хорошем настроении и постарайтесь не только трезво, как вы любите смотреть на жизнь, а приукрасьте ее немножечко, добавьте каких-то ярких красок в свою жизнь. Это очень сильно потом повлияет на будущее. Благодаря тому, что вы можете войти в момент затмения в хорошем настроении, это позволит вам избавится от ненужных энергических каких-то заторов, психологических ранений. И правильно в солнечное затмение задать ритм будущей жизни. Мы таким образом подкорректируем нашу судьбу.

Что касается личных отношений. Опять-таки, не время для знакомств, а время работы над собой. Что касается одиноких Дев, то давайте быть честными - как часто, встречая людей, вы видите все недостатки? Это ваше качество. Постарайтесь, научиться проще относится к людям. Понимать, что у всех у нас обязательно есть недостатки. Посмотрите, кто вас окружает. Может там действительно есть хорошие, достойные люди, просто вы слишком принципиально к ним относитесь. А что касается семейных Дев, то все то же самое. Может быть часто бывают ссоры и споры в семье из-за ерунды. Для вас очень важно, чтобы все вещи лежали на своих местах, но не все так устроены. Постарайтесь поговорить со своей второй половинкой. Ни в коем случае не выяснять отношения, а очень чётко услышать о своих недостатках и подумать, как правильно их проработать для того, чтобы потом войти в новый благоприятный ритм ваших семейных отношений.

А что касается здоровья, безусловно, не может не сказаться лунное затмение. Прежде всего оно влияет психологически, а уже оттуда исходит много физических состояний, но всегда слабое место у Девы - это пищеварительный тракт. Поэтому постарайтесь не перегружать себя тяжёлыми продуктами. Будьте в хорошем настроении. Побольше свежего воздуха и улыбок.

Весы

Для вас, как и для всех знаков зодиака, лунное затмение - это очень непростой психологический период, который важно правильно прожить. В каких сферах на этой недели возможен подъем? В тех сферах, которые касаются образования, а также в госструктурах, также возможен подъем у Весов, работающих с иностранцами: туризм, экспортно-импортные операции.

Но вы знаете, все это не важно. Важно, как мы будем встречать те события, которые с нами будут происходить сейчас, ведь именно сейчас происходит коррекция нашей судьбы. Если на этом наделе вы столкнётесь с большим количеством трудностей или она пройдёт относительно спокойно, что конечно же лучше, к этому надо быть абсолютно готовым и понимать, что с этими событиями надо спокойно и правильно работать.

24-25 мая лучше особо не рисковать. Не рисковать ни физически, ни вкладываться куда-либо финансово. Этот период надо прожить максимально спокойно, особенно эмоционально. Постарайтесь делать практики. Особенно правильно встретить затмение. Рекомендация для вас: лучше оставить ваши внутренние колебания, ваши постоянные переживания о том быть или на быть, делать или не делать. У вас, очень сильно могут усилиться это состояние на этой неделе. Постарайтесь пока не принимать решений. Не страшно, если вы делаете какую-то ошибку. Ошибка - это очень необходимый опыт для нас, она также важна, как и благоприятный опыт. У многих Весов, кто достиг социального успеха, может возникнуть проблема с гордыней, особенно духовной гордыней. Это очень опасные эмоции – избавьтесь от них. Пропишите это 26 числа накануне затмения, которое будет в 14.20 по киевскому времени, избавьтесь от этой бумаги любым образом: вы можете ее сжечь, вы можете ее порвать. Сам момент лунного затмения необходимо встретит с хорошими, правильными эмоциями. Ведь именно Весы могут уравновешивать своё внутренне состояние, уравновешивать все конфликтные ситуации, это ведь ваша природа, гармонизировать весь наш мир. Что касается личных отношений, опять-таки, как и для всех знаков, совет - не время для знакомств. Время работы над собой. Одинокие Весы, задумайтесь почему же вы всё-таки одиноки. Может быть у вас слишком колеблитесь, когда вы видите человека, который вам нравится. Может быть вы боитесь принять какие-то решение. Очень часто Весы задают именно такие вопросы: «А правильно ли я сделаю?», «А вдруг когда-нибудь этот человек меня бросит?», «А вдруг я останусь один?». Жизнь - непредсказуема. В этой жизни может быть все, что угодно. Самое главное - это принимать смелые решения и доводить дела до конца. Стройте и гармонизируйте отношения, учитесь этому и принимайте смело любые решения. А что касается семейных Весов, здесь тоже самое. Очень часто, когда Весы женятся или выходят замуж, у них начинается такое состояние колебаний: «а достойный ли меня этот человек», «а не сделал ли я ошибки», «а правильно ли складываются наши отношения». Не стоит жизнь тратить на сомнения. Эти сомнения – создают очень большие проблемы для всех Весов, поэтому вам рекомендую, чтобы вы избавились этого состояния. Хотите проработайте его с психологом - пожалуйста, до 26 числа. Принимайте смело, то что вы имеете. Цените, любите, наслаждайтесь, восхищайтесь той половинкой, которая рядом с вами и это даст свои плоды. Будьте счастливы.

А что касается здоровья, то могут возникнуть вопросы с поясничным отделом позвоночника, с почками, надпочечниками, печенью. Уделите своему здоровью внимание, правильно питайтесь, не пейте много жидкости если организм этого не воспринимает и, главное - это хорошее настроение.

Скорпионы

Период лунного затмения непросто пройти. Всегда для вас это период, когда вы внутренне испытываете огромное напряжение. И, конечно же, когда Скорпион напряжен, напрягаются все.

Поэтому, во-первых, правильно и спокойно относитесь ко всем своим родным и близким, а всем ситуациям, которые могут приходить потому что именно сейчас происходит коррекция судьбы. Поэтому если эти ситуации сложные, пожалуйста, спокойно прорабатывайте их. Не стоит ни на кого обижаться. Не стоит никому мстить, кстати, вы это любите, а наоборот проявляйте благоприятные эмоции. Лучше всего проработать 26 числа в момент лунного затмения, оно будет происходить в 14.20 по киевскому времени. Возможно, эта неделя принесёт вам очень много и сюрпризов, и каких-нибудь напряженных ситуаций. Абсолютно у всех это сейчас происходит. Те Скорпионы, которые предпочли такие профессии, как криминалистика, работа в судах, работа в других правоохранительных органах, в медицине, может быть в каком-нибудь экстремальном бизнесе, безусловно, вы будете невероятно загружены работой, но опять-таки, постарайтесь принимать все как есть. Совет для Скорпионов, как же правильно проработать лунное затмение на этой неделе. Вы прекрасно знаете, что вы очень сильно раздражаетесь от всех процессов и, безусловно, над этим качеством вам нужно поработать. Первое - это раздражительность, а второе - это гневливость и обидчивость. Напишите до лунного затмения, кто же вас мог обидеть, на что вы обижаетесь в жизни, проживите все эти эмоции, а потом пожалуйста, избавьтесь от этой бумаги любым образом - сожгите, порвите, но лунное затмение вам очень важно встретить в хорошем настроении для того, чтобы ближе к солнечному затмению вы могли прийти подготовленными, очищенными и правильно заложить хорошую программу на будущее, ведь сейчас происходит коррекция судьбы.

Что касается любви. Здесь нужно вести себя абсолютно осторожно. На этой неделе не до знакомств, на этой неделе мы работаем над собой. Скорпионы, если эмоции вас захватывают, и вы не можете разобраться в самом себе или у вас возникает раздражительность и претензия к своей второй половинке или любимому человеку, остановитесь и постарайтесь сделать паузу. Что касается одиноких Скорпионов, тоже самое, проработайте перед затмением, почему вы одиноки. Очень часто у Скорпионов бывает слишком большая привязчивость к своей второй половинке, когда вы встречаете и вам кажется, что этот человек принадлежит вам, вам кажется, что он должен делать то, что вы хотите и думать, как вы хотите, особенно это касается молодых девушек. Пожалуйста, это неправильный подход, пропишите это, посмотрите на себя немножечко со стороны - какие ошибки вы можете делать или проработайте их до 26 числа с психологом. Что касается семейных пар, здесь все то же самое. Все знают, что Скорпионы иногда могут сказать что-то болезненное, немножко «укусить». Опять-таки, постарайтесь подумать, что вы говорите своим родным и близким, как часто вы держите их в напряжении, насколько сильно вы можете ревновать и контролировать их, насколько это может неблагоприятно влиять на ваши семейные отношения. Поэтому если вам что-то не нравится, задумайтесь что бы вы могли изменить в себе, не в партнере, в себе прежде всего, чтобы вы могли изменить семейную жизнь. Это вам очень сильно поможет.

Что касается здоровья. На этой неделе слабое здоровье для всех, очень большая психологическая нагрузка на всех, поэтому постарайтесь, пожалуйста, держать себя в руках, в хорошем настроении. Ни в коем случае не употребляйте спиртное на протяжении неделе, особенно 26 числа. Это прекрасное время для того, чтобы вы могли бросить абсолютно любые вредные, негативные привычки. Это очень хороший период, особенно в момент затмения, то есть до этого прописать и сжечь. Это вам поможет именно в данный момент максимально сильно разгрузить себя от этих проблем. А в принципе, хорошее настроение, побольше свежего воздуха, общение с природой - это будет самое подходяще времяпровождение на этой недели.

Стрелец

Стрельцам необходимо правильно подготовится к лунному затмению. Затмение влияет на эмоции, вам важно правильно и спокойно его пережить.

На этой неделе Стрельцы будут социально очень сильно задействованы, особенно те Стрельцы, которые занимаются юриспруденцией, работают в судах, работают с какими-то социально важными проектами. Те, кто занимается бизнесом, возможно, какое-то партнёрство сейчас для вас будет очень сложно даваться, вы можете потерять какого-нибудь партнера. Возможно вам будут навязывать или предлагать новых – откажитесь. Возможно сейчас придут какие-то люди, которые вас будут испытывать в будущем. Но это надо спокойно принять и правильно пройти. В начале неделе у вас могут действительно возникнуть какие-то вопросы по работе. Может быть неожиданное увольнение, которого вы не ждали. Поэтому ни в коем случае сейчас не переживайте по этому поводу, позвольте судьбе, какие бы события она не приносила, совершенно спокойно их переживать: хорошее – по-хорошему, плохие - принимать как должное. Возможно сейчас будет хорошая коррекция судьбы и со временем вы поймете, что ваши сегодняшние потери и расставания были к лучшему, что эти люди или работа тянули вас вниз. Поэтому принимайте все как есть. Это правильный подход в работе с затмением.

Совет вам, как правильно эмоционально проработать затмения, которое будет 26 числа. Необходимо проработать внутреннее состояние сомнений. Очень много у Стрельцов бывает сомнений потому что вы всегда ставите перед собой цели. Поэтому постарайтесь спокойнее относится к вашему выбору, не бойтесь делать каких-то ошибок, они нам тоже абсолютно необходимы. А второе - это то, что Стрельцы иногда испытывают некую внутреннюю гордыню. Среди вас часто бывают люди, которые от природы склонны работают с психологией, вы чувствуете хорошо людей, вы чувствуете даже, что будет происходить в будущем в политике, экономике. Вы умеете широко смотреть на жизнь. И поэтому, когда вы чувствуете, что вы можете больше чем другие люди, возникает момент гордыни. Отпустите ее потому что на самом деле у каждого из нас есть какие-то очень большие достоинства. Пропишите все свои эмоции на бумаге от которой нужно будет избавиться - либо сжечь, либо порвать.

Что касается личной жизни, то время не знакомиться, а время работать над собой. Поэтому давайте посмотрим, почему чаще всего Стрельцы сталкиваются с проблемами в личных отношениях. У Стрельцов очень большие желания по отношению к своей второй половинке, поэтому они очень долго ищут что-то особенное, они знают, как они умны, поэтому требования тоже здесь могут быть завышены или наоборот. У Стрельцов есть невероятная щедрость по отношению к тому человеку, которого он любит. Поэтому может быть иногда, особенно мужчины Стрельцы могут засыпать свою вторую половинку или возлюбленную подарками, излишним вниманием, слишком большими эмоциями. Посмотрите, как и что вы делаете не так. Это вам очень сильно поможет. Сейчас разбираемся только с собой. Ведь именно меняя себя, мы меняем свою жизнь. Что касается семейных Стрельцов, тоже стоит обратить внимание, может вы часто отсутствуете дома и ваша половинка скучает по вам. Поговорите об этом. Поговорите о том, какие вы цели перед собой ставите, всегда ли вы делитесь со своей второй половинкой, ждёте ли поддержки от неё или вы рассчитываете только на себя. Подумайте об этом.

Что касается здоровья, на этой неделе у всех у нас непростое положение по здоровью. Мы все будем чувствовать себя неважно и поэтому, особенно психологически. Здесь очень важен психологический фактор - пройти этот период правильно. Что касается физического состояния, то вас может беспокоить поясничная область: почки, надпочечники, а также тазобедренные суставы и все, что касается области таза. Уделите себе внимание, проконсультируйтесь с врачом, особенно если знаете о проблемах в этих областях.

Главное - хорошее настроение, чтобы обязательно правильно проработать эти затмения и встретить, самое главное, солнечное затмение правильно, чтобы заложить там события будущего.

Козерог

Козероги – лунное затмение влияет на судьбу, но как именно покажет время. Вы должны спокойно воспринимать негативные события, которые возможно будут происходить и понимать, что это корректирует нашу судьбу. Главное - правильное отношение к ситуациям.

Очень большая загруженность будет у тех Козерогов, которые работают в таких сферах как финансы, медицинские направления, промышленные, производственные, бизнес, который связан со строительством, аграрными, пищевыми направлениями. Именно работа будет максимально беспокоить вас на протяжении недели. Вы будете задействованы, погружены в нее. И, безусловно, там могут произойти существенные изменения. Какие бы они не были эти изменения, научитесь спокойно принимать это. Очень важно, чтобы вы правильно встречали сам момент затмения.

25-26 мая будет возможно много напряжения, связанного с вашими детьми или же вопросами, связанными с любовной сферой. Возможны выяснения отношений. Тоже самое ожидает к концу недели. Также это может сказаться на ваших партнёрских отношениях, как в браке, так и в деловых отношениях, поэтому воздержитесь. Самое главное - спокойствие, работа над своим негативом и как можно больше положительных эмоций.

Совет для Козерогов в момент солнечного затмения. Это работа над собой в плане того, что, когда вы ставите перед собой слишком большие цели, когда вы стремитесь к карьере, что свойственно вашей природе, когда вы так много работаете, вы забываете не только о родных и близких. Часто вы можете забывать даже о себе. Вспомните, чего вы хотели в детстве, каким навыкам вы хотели научится, в чем бы вы хотели получить удовольствие или каким хобби заняться, ведь жизнь протекает так быстро. Подумайте о том, как многое вы теряете, когда с головой уходите в какие-то процессы, потому что в нашей жизни должно быть всего по чуть-чуть. Должна быть гармония. Поэтому пропишите все свои страхи по поводу себя, эмоции, связанные с вами и, безусловно, связанные с вашей профессиональной деятельностью. Постарайтесь до лунного затмения прописать все свои страхи на бумаге, весь свой негатив и сжечь или порвать листик, на котором вы это все написали, а потом с приятными, хорошими эмоциями встретить затмение Луны. Это очень важно. Ведь, коррекция судьбы происходит именно сейчас. Дорогие Козероги, то что касается личной вашей жизни, совет для вас точно так же, как и для всех - не время знакомится, время работать над собой. Давайте разберёмся, почему одинокие Козероги являются одинокими Козерогами. Дело в том, что Козерог любит ставить перед собой очень большие цели, достигать их любым путём и желание вкладывать в это как можно больше усилий. Точно так же может быть очень много запросов к той половинке, которую они выбирают, очень много претензий: насколько человек соответствует его уровню, что он может делать, что он может дать Козерогу. Козероги очень практичные люди. Подумайте над этим. Может иногда надо просто расслабиться и научиться быть просто счастливым, принимать ситуацию такой как она есть, вместе с тем и свою вторую половинку. А что касается семейных Козерогов, эта неделя также будет очень насыщенной эмоционально. На этом наделе будет возникать много вопросов, именно в личных отношениях. Постарайтесь избежать конфликтов в семье и, по сути, сесть и подумать, что я могу сделать для того, чтобы моя семейная жизнь была прекрасной. Может быть я слишком много времени уделяю работе, а может быть слишком много у меня «правильности» и желания учить других людей, может я хочу свою вторую половинку воспитывать, очень многие Козероги так делают. Мы все несовершенны, мы все совершаем ошибки. Научитесь принимать себя, научитесь принимать других такими, какие они есть, а раз вы вместе, значить в вас точно есть что-то общее. И для вас очень важно, чтобы именно сейчас этот человек был рядышком с вами иначе вы бы, не были мужем и женой.

Что касается здоровья. Для всех сейчас очень сложный период времени и, конечно же, мы будем сейчас чувствовать недомогание. Обратите, пожалуйста, внимание на кишечно-желудочный тракт, кто страдает или у кого в прошлом были язвы, или постоянное проявление гастрита, проследите за своим питанием. Кто страдает проблемами с опорно-двигательным аппаратом: суставами, подагрой, - постарайтесь также время себе уделить на этой неделе, прислушайтесь к советам врачей, берегите себя. Главное - это хорошее настроение и хорошее отношение к себе и к окружающим.

Водолей

Важно спокойно пройти лунное затмение и заложить фундамент будущих событий. Безусловно, всех нас будет штормить и эмоции будут зашкаливающие.

У вас 24-25 мая может быть очень много неразберихи на работе. Вам может казаться, что пора бросать эту работу или какие-то негативные факторы на вас могут влиять, или смена руководства. На обращайте, пожалуйста, на это внимание. Наша задача на этой неделе - принимать все, как есть и спокойно работать со всеми событиями в жизни. Это правильный подход к своей судьбе. Очень многие Водолеи на этой неделе будут заниматься, любимым хобби, детьми и здесь могут возникнуть, безусловно, трудности: запутанность в мыслях, в идеях, в общении со своими детьми. Опять-таки, не стоит сейчас серьёзно к этому относится, чтобы пропустить все ситуации и правильно проработать затмение, которое будет 26 мая в 14.20 по киевскому времени.

Совет Водолеям по проработке затмения. Не принимайте все на свой счёт. Водолеи любят принимать все близко к сердцу или наоборот слишком стесняются проявлять себя в жизни. Водолеи часто бывают стеснительными, часто упускают свой шанс или же боятся проявить себя и упускают возможности. Напишите все свои страхи, переживания, эмоциональные переживания на бумаге и обязательно сожгите или избавьтесь как-нибудь по-другому от этой бумаги перед лунным затмением. В хорошем настроение встречайте затмение для того, чтобы у вас было больше возможностей пройти солнечное затмение и заложить правильные ритмы будущего. Что касается личных отношений, совет такой же, как и всем: мы работаем над собой для того, чтобы изменить свою личную жизнь в лучшую сторону. Не время знакомится, а время работать над собой.

Одинокие Водолеи, почему же вы одиноки? Потому что, когда встречаете свою половинку, то хотите от неё что-то необыкновенное. Ведь сам знак Водолея говорит о каком-то хобби, интересном занятии, нестандартном отношении к жизни. Все Водолеи некие революционеры. И когда люди сходятся на каком-то одном необыкновенном интересе, потом разочаровываются потому что не видят человека в целом, потому что иногда создают образ далекий от реальности. Научитесь воспринимать людей такими, какие они есть. В принципе у вас это получается, только не придумывайте лишнего, на надумывайте того, чтобы вы хотели видеть в человеке. Что касается семейных Водолеев, то вам стоит поработать над собой в том плане, что Водолеи слишком легко относятся ко многим ситуациям в жизни. Например, часто могут больше проводить времени с друзьями, когда их половинка сидит, ждёт и переживает. Или, например, слишком поверхностно относится к каким-то бытовым вопросам. Подумайте, поговорите со своей половинкой, поговорите со своим внутренним миром. Помните, Водолеи умеют принимать критику в свой адрес, проанализируйте, что делали не так и, что надо сделать, чтобы личная жизнь стала намного лучше. Что касается здоровья, то это сложная неделя. Не у всех будет хорошее самочувствие. На что стоит обратить внимание Водолеям: это все, что касается кроветворной системы, все что касается ног, варикозных проблем, также сердечно-сосудистой деятельности. Водолеи сердечники должны особое внимание уделить переменам погоды, своему состоянию, скачкам давления. Посоветуйтесь с врачом, примите профилактические меры. Самое главное - это хорошее настроение и правильно пройти этот непростой период жизни.

Рыбы

На этой неделе лунного затмения необходимо уделить внимание своему эмоциональному, психологическому состоянию. Вспомните свою природу. Ведь самая большая подверженность всяким лунным ритмам, эмоциональным воздействиям именно у Рыб.

Вам необходимо заняться своим внутренним миром, а деловые вопросы оставить на потом. Потому что сейчас все дела могут идти с напряжением, с трудностями, и это тоже надо принимать. И конечно же это время, когда не стоит начинать ничего нового, важного, серьёзного, покупать какие-то дорогостоящие вещи. 24-25 мая вам стоит воздержаться от покупок, которые вам могут предлагать. Максимальная загруженность может быть у Рыб, которые занимаются творчеством в любой сфере, а также в системе психологии, образования, социологии. Вы можете, действительно, быть загружены работой и немного запутаться.

Как правильно встретить лунное затмение, как правильно проработать свои эмоции. Само затмение будет 26 мая в 14.20 по киевскому времени и лучше если это день будет выходным или вы сможете выделить хотя бы несколько часов для проработки затмения. Нужно взять чистый лист бумаги для того чтобы проработать свои негативные эмоции. У Рыб их всегда бывает очень много. На что обратить внимание Рыбам: ваши зависимости - зависимость от ситуации, зависимость от родных и близких, от любимых людей, зависимость от негативных привычек. Постарайтесь написать от чего вы страдаете, что вызывает у вас негативные эмоции. Рыбы часто страдают от различных страхов, фобий. Помните, что все мы люди и переживаем эмоции. Не бойтесь это прописать. Пропишите все как бы переживая. После этого вы возьмите и сожгите этот лист бумаги или порвите его. В момент же затмения вам надо переключится на благоприятные эмоции. Подумайте о том хорошем, что у вас есть. Даже если у вас какие-то негативные эмоции к своим родным, близким, посмотрите, что в них есть хорошего, какие замечательные люди всё-таки окружают нас, потому что если они рядом с вами, значит они вас обязательно любят.

Что касается любовных отношений. Здесь опять-таки совет как для всех: эта неделя не для знакомств, эта неделя для работы над собой. Потому что именно от нас зависит, какая у нас будет жизнь, в том числе и личные отношения. Почему Рыбы бывают одинокими? Рыбы часто боятся принимать важные решения. Очень часто надумывают себе то, чего нет. Чаще всего девочки Рыбы придумывают себе принца или принцессу, а когда встречают обычного человека, а мы все обычные люди, придумывают им несуществующие качества. Поэтому научитесь жить в реальной жизни, принимать реальные ситуации и спокойно работать с ними. Подумайте об этом. А что касается семейных Рыб, все тоже самое. Если человек имеет большое скопление планет в Рыбах и является типичным представителем Рыб, чаще всего это бывают очень творческие, душевные, добрые люди. Но очень часто у них бывает хаос и неразбериха в отношениях. Сегодня вы от своей второй половинки хотите - одно, завтра - второе, часто не обращаете внимание на какие-то детали быта, которые могут раздражать. Подумайте об этом, если вы не знаете, что бы вы хотели или, что чувствуют ваши жёны и мужья, поговорите с ними, как вы выглядите со стороны, узнайте, чего бы они хотели. Может вы должны что-то делать дополнительно, на что-то обращать внимания. Всегда нужна работа над отношениями. Без неё никогда не получится хороших семейных, долгих отношений и любви.

Что касается здоровья, как у всех на этом наделе будет не очень хорошее самочувствие, лунные ритмы прочувствуют все. Психоэмоциональное состояние – Рыбы знак, который тяжело справляется со своими эмоциями. Если вам нужна помощь, вы можете посоветоваться с кем-то или, например, обратиться к психологу. Постарайтесь максимально благоприятно прожить этот период. Поэтому постарайтесь на этой неделе изменить своё сознание к лучшему. Очень хорошо у Рыб получается работать духовно. Это прекрасное время работы над собой, прекрасное время работы над своими духовными качествами. Уделите внимание молитве, но от медитаций воздержитесь – возможны ошибки.

Что касается физического здоровья, то обратите внимание на лимфатическую и пищеварительную системы.

Постарайтесь правильно питаться, как можно больше двигаться и быть на свежем воздухе.