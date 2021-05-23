Як успішно пройти період місячного затемнення: гороскоп для всіх знаків Зодіаку до 31 травня

Місячне затемнення 26 травня вплине на життя людей, в цей період проходить корекція людської долі. Також воно впливає на психоемоційний стан людини, тому важливо приділити час своїм внутрішнім станом і навчитися думати позитивно.

Більше про те, що нас очікує в цей період, читайте в матеріалі «Місячне затемнення 26 травня: астролог заявила, що в цей період проходить корекція людської долі».

Овен

Цей тиждень для вас буде дуже насичений подіями. Багато зустрічей, багато розмов, багато інтерес них подій, але цього тижня ви будете переживати через порожню, непотрібну інформацію. Ви можете заплутатися в ній, ви не будете знати, за що хапатися. Тому мої рекомендації - заспокойтеся. На цьому тижні головне - це психологічно гарний настрій і правильний стан. Люди, які притягнуться на цьому тижні, вони мають особливе для вас значення. Справа в тому, що якщо ви почнете якісь події, пов'язані з цими людьми, якісь заходи, то вони в майбутньому принесуть вам ряд проблем. Тобто це люди, які приходять кармічно для того, щоб вони могли вас в чомусь відчувати або, наприклад, щоб ви могли правильно себе вести або неправильно, допустити які небудь помилки. І це кармічно дуже важливо, тому що це закладе події на найближчий час. Головне - з усіма бути дійсно в хороших відносинах. Безліч ідей, безліч дивних думок, нерозуміння, що з цим робити. Я в кінці вам дам пораду, як вам правильно пройти цей період. 26,27 травня будьте, будь ласка, обережніше на дорогах. Ці дні для вас дуже небезпечні. Ні в якому разі не варто йти на великі конфлікти. На вихідних постарайтеся все-таки усамітнитися, тому що якщо ви будете проводити час в колі рідних і близьких, можливі якісь з'ясування стосунків, особливо житлових питань. Не варто робити будь-які ремонти. В даний момент це абсолютно марно.

Порада всім Овнам: постарайтеся розібрати в інформації, яка буде вам надходити і в своєму оточенні.

Візьміть, наприклад, вашу записну книжку, телефонну книжечку, подивіться з ким ви спілкуєтеся, наприклад, в соцмережах. Очистіть свій простір особливо від токсичних людей. Точно так же вам варто подумати про себе: чи не завдаю я кому небудь шкоду, чи не занадто багато, чи не занадто різко я висловлююсь з кимось. 26-го числа проведіть практику. Для того, щоб ви зрозуміли як повести практику, буде посилання під відео. Також найголовніше на цьому тижні - ні в якому разі, те що люблять Овни робити, не варто заводити суперечок, сварок, інакше ви з цього стану не зможете вийти на протязі довгого періоду часу. Що стосується особистих відносин, то рекомендуємо одиноким Овнам, позбавиться від токсичних відносин. Не час зараз для знайомств. Час привести себе в порядок. А що стосується сімейних Овнів, точно так же, вам варто поговорити зі своєю другою половинкою, але ні в якому разі не доводьте до скандалу, поговоріть, почуйте її думку, що вона думає з приводу вас. Може бути ви іноді буваєте різкі, може бути іноді вам здається, що ви перегинаєте палицю, а іноді у вас так багато різних цікавих ідей, що іноді вам колись поділитися зі своєю другою половинкою і вони залишаються абсолютно не в курсі, що ж ви робите, куди ви біжите.

Що стосується здоров'я. Оскільки ми говорили, що здоров'я на цьому тижні може підкачати у всіх, тому максимально приділяйте увагу відпочинку і, найголовніше, на цьому тижні, наприклад, можна кинути палити. Ця практика досить відома в астрології. До початку затемнення, вам треба написати на аркуші про те, що ви збираєтеся це зробити і як раз затемнення буде о 14.20, бажано щоб ви цей листочок знищили. Ви можете його спалити, порвати, як ви вважаєте за потрібне. І постарайтеся утриматися від нікотину на добу, як мінімум на добу, це дасть вам можливість, дійсно, кинути цю звичку.

Телець

Дорогі Тельці, на цьому тижні буде місячне затемнення. Але на цьому тижні ви будете повністю занурені в матеріальні питання. Навколо вас будуть крутитися які небудь можливості з приводу яких небудь угод або, наприклад, питання: «як мені заробити грошей?», «Що робити з тими грошима які є, куди вкласти?». Ще раз повторюся: це один з найневдаліших тижнів року, їх всього лише чотири в цьому році буде, коли ви можете допустити фатальну помилку. Залиште, будь ласка, зараз це питання. Зараз абсолютно не час. Особливо це стосується тих, хто працює в сфері фінансів, в банківській структурі, в будівельних напрямках, в аграрних, харчових. Ось тут вам варто зупинитися і, будь ласка, є як є. Є прибуток - добре, якщо немає прибутку, не турбуйтеся, затемнення внесе свої корективи і далі буде краще. Напевно, ви помітили, що останнім часом у вас трохи застопорилися багато проектів, а деякі навіть йдуть взагалі на спад. Знову-таки, не варто панікувати. Зараз такий період. Якщо щось не виходить, можете навіть звернути на це увагу, може бути ви неправильно вибрали напрямок, може бути щось інше варто спробувати. У будь-якому разі не турбуйтеся і залиште, будь ласка, це на який небудь інший час. 28 травня постарайтеся, будь ласка, не бути втягнутими в які небудь конфлікти. Ви можете абсолютно необ'єктивно сприймати навколишнє. На цьому тижні також друзі будуть такою проблемою якоїсь, бо може бути з'ясування відносин і претензії, а може бути все добре і просто друг може звернутися за допомогою, або ви можете звертатися за допомогою до своїх друзів. Це нормально. Отже, порада для Тельців на цей тиждень. Справа в тому, що ваша природа буде повністю занурена в фінанси, що є дійсно вашою природою. Тому така вам порада: не варто зараз в цьому розбиратися. Не варто переживати. Вам варто заспокоїтися. Обов'язково наведіть порядок в квартирі. Навчіться позбавлятися від непотрібних речей, тому що Тельці дуже сильно прив'язані до матеріального. Підчистіть свій простір. Точно так само емоційно. Варто почистити себе і бути завжди в доброму гуморі, особливо на цьому тижні. Чистячи свій простір, ви викидаєте все: непотрібні думки, непотрібні емоції, непотрібні речі. Точно так само і в побуті. Все що вам не потрібно на сьогоднішній день, не давайте можливості щоб це засмічення заважало увійти чомусь новому. Наступного тижня - в сонячне затемнення, ми з вами будемо проводити практики, як зробити так, щоб у ваше життя увійшло багато нового і хорошого. Зверніть увагу на цьому тижні, хто з вами спілкується, які ситуації з вами програються. Якщо навіть це щось негативне - це абсолютно нормально в астрології. Саме в цей період, завжди відбувається корекція долі. Можливо, ви робили щось не так і якщо щось відбувається недобре, це вам вказують, де ж ви зробили помилку. Тому ні в якому разі не турбуйтеся, а правильно, спокійно, працюйте з цим питанням або відкладіть його на потім. Що стосується любові, то відкладемо це питання на потім. Наведіть порядок у своїх відносинах, особливо, що стосується з'ясування відносин в фінансах. Тельці люблять пред'являти своїй половинці претензії з приводу того, як вони господарюють, чи вчасно вони що-небудь приготували. Постарайтеся, будь ласка, почути свою другу половинку, подивитися на себе з боку і налагодити відносини. Прийдіть до золотої середини, особливо в побуті, зі своїми рідними та близькими.

Що стосується здоров'я. На цьому тижні здоров'я, безумовно, у всіх може бути досить слабке. Це вплив місячного затемнення. Особливо психічне. Тримайте себе в хорошій емоційній формі. Дивіться на щось прекрасне для того, щоб коли прийде сонячне затемнення, знаходиться в правильних емоціях, і закласти щось хороше. Особливу увагу приділіть травній системі. Будь ласка, перегляньте своє харчування. Не перевантажуйте себе і не переїдайте і не в якому разі не вживати спиртного. Тому що спиртне в момент місячного затемнення, діє непередбачувано. Також 26 числа утримайтеся, будь ласка, від поїдання м'ясних продуктів.

Близнюки

Дорогі Близнюки, цей тиждень, як і наступна, в цьому році для вас будуть доленосними. Будьте уважні, адже вісь затемнень припадає на два знака - це Близнюк і Стрілець. Ви будете в епіцентрі цих подій, які пов'язані і з кармою, і з нашими загальними соціальними показниками, і з нашим здоров'ям, і з вашими якими небудь змінами в долі. Тому особливу увагу приділіть своєму психологічному стану, своїм настроєм. Тому що це саме зараз вам треба пропрацювати. Будьте уважні до всіх подій, які відбуваються з вами, тому що вони можуть дуже сильно змінити вашу долю. На цьому тижні, однозначно, не варто приймати ніяких серйозних рішень. Хто б до вас не прийшов, яка б цікава пропозиція вам не була, в якій би ви сфері не працювала, робити будь-які кроки не варто. Але якщо, наприклад, ви працюєте в якійсь компанії і вам дають зараз якийсь новий проект і вам нікуди діватися або будь-які інші обставини, які прийшли до вас, ось ці обставини називаються доленосними. Ці обставини, дійсно, прийшли без вашої волі, вам діватися нікуди і саме вони будуть коригувати вашу долю. Тому люди і ситуації, які будуть, вони не завжди можуть найприємнішим чином в майбутньому проявити себе. Ваше завдання - з честю, совістю пройти всі випробування, інакше ви можете собі нашкодити в долі. А ще на цьому тижні такий фактор, що може якісь деякі речі, які ви так ретельно приховували від оточуючих, стати явними. Ви повинні до цього бути готові. 28,29 числа фінансово ні в якому разі не ризикувати.

Опрацюйте затемнення 26 числа. Напишіть, будь ласка, хто вас образив, які внутрішні неприємні емоції склалися за останні роки. Це дуже сильно допоможе, якщо ви це прекрасно пропишите. 26 числа близько 14.20, коли буде за київським часом затемнення Місяця. І позбудьтеся від папірця. Ви можете це спалити, порвати і вам дійсно стане від цього легше. Це цікава практика в місячне затемнення. Вам потрібно відпустити багато ситуацій також пов'язані з претензіями і до себе самого. Тобто якщо ви мали претензії до самого себе, також подумайте про це: що вас турбувало, чим ви незадоволені, полюбіть себе, спаліть цей лист і постарайтеся до себе проявити найкращі емоції. Напишіть, чого ж ви зараз гідні, яка ви хороша людина, але ж в кожній людині є щось хороше. І постарайтеся відпустити все ті важкі ситуації, до я их з вами програлися. А ті Близнюки, які, наприклад, мають проблеми з гординею, якщо ви зможете це пропрацювати, це буде теж дуже чудово. Що стосується також і особистих відносин. Якщо ви мали претензії, будучи самотнім Близнюком тому, що от не так складається доля, ось все знайомляться, а я ні. Теж прекрасний момент, коли ви можете це опрацювати. А що стосується сімейних Близнюків, знову-таки претензії. Претензії до своєї другої половинки. Подумайте, що вам в ньому не подобається, а також про те, якої шкоди ви можете йому наносити. Може бути ви робите що-небудь не так. Це нормально. Ми так всі робимо. Іноді ми робимо щось не так. Коли ви станете чисті, це дуже важливо, тоді вам стане легко після тих практик. Дуже важливо, щоб ви до сонячного затемнення підійшли чистими, врівноваженим. Якщо вам треба попрацювати з психологом, можна кому небудь висловитися, але ні в якому разі постарайтеся після місячного затемнення і в момент місячного затемнення, не дозволяти все-таки негативних емоцій. Хочете висловитися, пережити щось, краще це зробити до 26 числа. Приділіть цьому, будь ласка, як можна більше часу.

І що стосується здоров'я. Те будьте уважні до легких і цього тижня можливі проблеми з вухами, горлом або носом. Проблем може бути фізичних багато. Тому ваше гарний настрій, хороший і правильний підхід до себе, до свого здоров'я, вам дуже сильно допоможе. Він просто необхідний для того, щоб правильно коригувати свою долю.

Раки

Дорогі Раки, оскільки Місяць є господинею вашого знака, безумовно, для вас затемнення матиме колосальне значення і вплив. Безумовно, ви емоційно не зможете не відреагувати на це. Найголовніше - бережіть свої емоції і важливо, щоб ви прожили цей період сприятливо, емоційно правильно і добре. Багато роботи буде у тих Раків, які пов'язані з такими професіями, як психологія, соціологія, люди, які працюють в якихось соціальних цікавих проектах і також ті, хто займається духовним розвитком. Ви будете емоційно завантажені. Цей тиждень, коли піднімуться такі енергії, які будуть зачіпати душі людей і тому до вас будуть приходити дуже багато. Це допоможе розібратися вам і таким чином ви зможете допомогти іншим. 24 і 25 травня категорично не рекомендується їздити в далекі поїздки або ж купувати автомобіль. Бути уважними на дорогах. В принципі увагу на дорогах і бути уважнішими на роботі, рекомендуємо протягом усього тижня. Безумовно, порада так само як і всім, цей тиждень абсолютно не підходить для важливих якихось проектів, рішень, для яких небудь важливих заходів. Відкладіть, будь ласка, це на потім. Порада на цей тиждень. Дорогі Раки, ви знаєте як ви емоційно дуже сильно прив'язуєтеся до пережитого, до ситуацій, близьких. Дуже часто вами опановують страхи, тому що ваша природа дуже чутлива. Тому постарайтеся, будь ласка, на цьому тижні приділити час вашого емоційного стану. І в момент затемнення вам дуже добре б було приділити якусь годину для очищення. До затемнення вам треба обов'язково прописати все про що ви переживаєте, усі ті страхи, які всередині вас сидять, а у Раків часто таке буває. Напишіть будь ласка. Позбавтеся від цього листочка: або спаліть, або ще якось до 14.20. А сам момент затемнення 26 числа, вам треба зустріти в гарному настрої, з хорошими емоціями. Це дуже важливо. Це допоможе вам сильно пройти найближчі пів року до наступних затемнень.

Те, що стосується особистих відносин, тут те ж саме. Не час знайомитися або розвивати якісь події. Тут потрібно звернути увагу на себе. Подумайте, про що ви переживаєте, заводячи стосунки. Це стосується самотніх Раків. Адже часто у вас бувають страхи: а може бути я не гідний або не варта, а може бути мене не люблять. Напишіть про це знову-таки, опрацювати це, обов'язково проговорите це самому собі, а потім знайдіть в момент місячного затемнення, найкращі сторони, які у вас є, адже вони є у кожній людині. За що можна вас любити, наскільки ви прекрасна людина. Це дуже важливо. Що стосується сімейних Раків, тут дуже важливо знайти якийсь внутрішній підхід до своєї сім'ї. Якщо ви часто буваєте роздратовані, невдоволені своїм побутом, незадоволені своїми відносинами, перегляньте їх, а може бути ви саме їх такими бачите, може бути емоційно ви це так сприймаєте. Попрацюйте над цими відносинами. Спаліть все непотрібне і психологічно, і може бути листочок на якому ви це все напишете, а потім обов'язково подумки сформуйте, яке б ви хотіли сімейне життя, якими б сильними сімейні відносини були і що вам потрібно для цього зробити, і що ви можете для цього зробити. І, повірте, у вас це все може дуже сильно змінитися. Тому до сонячного затемнення ви повинні прийти очищеними для того, щоб закладати правильні події. І буде воно рівно через дві тижні. Також я всім Ракам на цьому тижні рекомендую перед сонячним затемненням, вичистити весь свій будинок. Тому що саме ваші енергії пов'язані з будинком, сім'єю, з підлогою. Почистіть все, викиньте все непотрібне. Це вам дуже сильно допоможе. Що стосується здоров'я, то у вас можуть бути скачки тиску, пов'язані з тим, що ви можете переживати. Занадто емоційно завжди зачіпають вас місячні затемнення. Постарайтеся себе чимось порадувати, постарайтеся бути в гарному настрої. Ні в якому разі в цей період вам не можна приймати спиртне. Також сильнодіючі препарати, якщо це вам не прописав лікар. Утримайтеся від серйозних медичних втручань якщо це не екстрена ситуація. Також приділіть увагу своїй лімфатичній системі. Може бути застій рідини. Вам варто більше рухатися, бувати на свіжому повітрі і обов'язково бути в гарному настрої.

Лев

Місячне затемнення дуже сильно впливає на нашу долю. І, безумовно, порада їм так само, як і іншим знакам Зодіака про те, що на цьому тижні не варто починати нові важливі справи, важливі заходи. Тиждень буде дійсно дуже завантажений ідеями почати якісь проекти, або вже розпочате буде кипіти в якусь роботу. А може бути навпаки, ви можете зіткнутися з дуже великим і труднощами в тому, що почавши щось нове, воно раптом застопорилося. Ні в якому разі не переживайте. Відпустіть цю тимчасову ситуацію, тому що на небі відбуваються цікаві кармічні події. Ці події будуть коригувати нас, наше життя. Дуже багато на цьому тижні ви будете думати про те, хто б вас міг підтримати, шукати групу однодумців, дуже багато часу проводити зі своїми друзями. Цього тижня друзі можуть продемонструвати свою негативну сторону по відношенню до вас, але не варто робити поспішні висновки, не варто розривати відносини, не варто прибувати в якомусь негативному стані. Багато цікавих таємниць може розкритися на початку тижня. Дуже багато з того, щоб вам хотілося приховати, може стати явним. Тому до цього можна і потрібно бути готовим абсолютно до самих різних подій, які можуть бути на цьому тижні. Не турбуйтеся якщо щось не так, сміливо дивіться правді в очі.

Можуть статися великі зміни у тих Левів, хто є керівником. Тут можуть бути якісь несподівані відставки або, наприклад, можуть вас замінити кимось, або наприклад, можуть бути якісь претензії до вас, як до керівника. До цього теж треба ставитися спокійно. Або, наприклад, якщо ви не керівник, у вас несподіваним чином може змінитися начальство. Ну, так тому і бути. Цей тиждень дуже незвичайний. Головне спокійно приймати все, що буде відбуватися. Це найправильніша робота над долею. Моя порада Левам, як правильно пройти це затемнення - це попрацювати зі своєю власною гординею і так же часто боїтеся спиратися на когось. В основному, ви покладаєте всі свої проблеми на свої плечі. Це теж не завжди буває добре. Адже в оточенні у вас є люди, які вас люблять, які готові вам будуть допомогти. Тому раджу, перед тим як пропрацювати затемнення 26 числа, раджу написати, продумати, проговорити до моменту затемнення все, про що ви переживаєте. Завжди у вас є дуже великі прагнення, якісь надто амбітні бажання, наскільки вони важливі. Тому що, іноді прагнучи до дуже великих висот, ми забуваємо про те, що ми не приділяємо час своїм рідним і близьким, а іноді ми забуваємо про те, що є прекрасний час, який ми можемо провести десь собі на втіху або розвиватися, тим більше духовно. Тому постарайтеся прописати наскільки все-таки ваша мета перекриває ваше життя, а друге - не бійтеся проявляти турботу про інших, тим самим ви навчитеся приймати допомогу від інших. Подумайте, адже є люди, які переживають за вас і часто іноді буває таке, що Леви відмовляються від допомоги. Дозвольте собі іноді приймати допомогу від інших. Пропишіть це.

Що стосується особистих відносин, безумовно, це не найкращий час для будь-яких знайомств, не найсприятливіший. Але ось самотні Леви можуть знову-таки подумати над тим, як хотілося б, щоб складалося життя. Але при цьому чомусь саме на цьому тижні треба подумати про те, які ваші внутрішні якості - позитивні чи негативні - заважають чогось досянути, щось зробити. Пропишіть це. Може ця гординя, амбіції, може бути ви хочете від свого партнера занадто багато - щоб він був і красивий, і розумний і ще відповідав безлічі пунктів, а таких просто не буває. Ми всі люди. Ми всі різні. Ми робимо якісь помилки. Ми не завжди буваємо ідеальними. Прийміть це. А що стосується сімейних Левів, по суті, така ж порада: приділіть увагу своїй другій половинці і запитайте, що з вами не так, і прийміть цю критику спокійно, що ви робили не так, що б хотілося вашій другій половинці, скільки б уваги вона хотіла, які б зауваження вона хотіла вам зробити тому що Леви не люблять ці зауваження або будь-які прохання.

Що стосується здоров'я, цей тиждень непростий для нас усіх. Для вас - це серцево-судинна діяльність. Їй треба приділяти особливу увагу. Люди-сердечники можуть відчувати особливу навантаження на цьому тижні. Тому дотримуватися всіх рекомендацій і лікаря. Також будьте уважні до таких проблем зі здоров'ям як варикоз, хвороби спини.

Діва

Безумовно, цей нелегкий час, особливо психологічно, але Діви як завжди завантажені роботою. Тому діви-керівники або, наприклад, які працюють в таких сферах, як освітня система, ЗМІ, медицина, напрямках, пов'язаних з виробництвом, - у вас буде дуже багато роботи. Вона може не завжди легко йти. І звичайно ж не варто на цьому тижні робити чогось важливого, чогось нового. Але, тим не менше, на цьому тижні вам доведеться напевно дуже багато попрацювати. Головне не перевантажуйтеся себе психологічно і знайдіть, час якщо вам дозволяє робота, 26 числа зробити перерву і приділити час собі.

Найкраще на цьому тижні, по-перше, на цьому тижні вам їздити за кордон. Будьте обережні в роботі з іноземцями. Тому як ця сфера в роботі може бути дуже слабкою. Ті Діви, які є керівниками, то в рішеннях які будуть дуже сильно впливати на всіх нас, будьте дуже уважними, не робіть помилок і не знаходьтеся в агресивному стані. Порада для всіх Дів, як правильно пройти затемнення, над чим вам найкраще попрацювати: попрацюйте над тим, що вас турбує. Діви дуже часто турбуються про дрібниці. Для Дів це здається дуже важливим. Дійсно, з дрібниць складається життя, але іноді ми так багато приділяємо час всяким дрібним проблемам, що забуваємо жити тут і зараз, робити щось хороше і велике, жити в гарному настрої і радіти життю. Не варто засмучуватися дрібним проблемам, метушні. Також на цьому тижні в момент затемнення, необхідно попрацювати над власною професійною гординею. Для будь-якої Діви дуже важливо бути прийнятим в тій сфері діяльності, в якій вона працює. Дійсно, завдяки вам все вірно налагоджено, все трудові процеси йдуть добре, тому залиште себе в спокої і прийміть себе таким як є. Не варто занадто багато зациклюватися на ра боті, дозвольте собі відпочивати, навчиться бачити себе, в інших проявах крім професії. Постарайтеся, сам момент затемнення провести в гарному настрої і постарайтеся не тільки тверезо, як ви любите дивитися на життя, а гарна і чиста трішечки, додайте якихось яскравих фарб у своє життя. Це дуже сильно потім вплине на майбутнє. Завдяки тому, що ви можете увійти в момент затемнення в гарному настрої, це дозволить вам позбавитися від непотрібних енергійно якихось заторів, психологічних поранень. І правильно в сонячне затемнення задати ритм майбутнього життя. Ми таким чином підкоригуємо нашу долю. Що стосується особистих відносин. Знову-таки, не час для знайомств, а час роботи над собою. Що стосується самотніх Дів, то давайте бути чесними - як часто, зустрічаючи людей, ви бачите всі недоліки? Це ваша якість. Постарайтеся, навчитися простіше ставиться до людей. Розуміти, що про у всіх у нас є недоліки. Подивіться, хто вас оточує. Може там дійсно є хороші, гідні люди, просто ви дуже принципово до них ставитеся. А що стосується сімейних Дів, то все те ж саме. Може бути часто бувають сварки і суперечки в родині через дурниці. Для вас дуже важливо, щоб всі речі лежали на своїх місцях, але не все так влаштовані. Постарайтеся поговорити зі своєю другою половинкою. Ні в якому разі не з'ясовувати стосунки, а дуже чітко почути про свої недоліки і подумати, як правильно їх опрацювати для того, щоб потім увійти в новий сприятливий ритм ваших сімейних відносин.

А що стосується здоров'я, безумовно, не може не позначитися місячне затемнення. Перш за все воно впливає психологічно, а вже звідти виходить багато фізичних станів, але завжди слабке місце у Діви - це травний тракт. Тому постарайтеся не перевантажувати себе важкими продуктами. Будьте в доброму гуморі. Побільше свіжого повітря і посмішок.

Терези

Для вас, як і для всіх знаків зодіаку, місячне затемнення - це дуже непростий психологічний період, який важливо правильно прожити. У яких сферах на цього тижня можливий підйом? У тих сферах, які стосуються освіти, а також в держструктурах, також можливий підйом у Терезів, які працюють з іноземцями: туризм, експортно-імпортні операції.

Але ви знаєте, все це не важливо. Важливо, як ми будемо зустрічати ті події, які з нами будуть відбуватися зараз, адже саме зараз відбувається корекція нашої долі. Якщо на цьому тижніі ви зіткнетеся з великою кількістю труднощів або він пройде відносно спокійно, що звичайно ж краще, до цього треба бути абсолютно готовим і розуміти, що з цими подіями треба спокійно і правильно працювати.

24-25 травня краще особливо не ризикувати. Не ризикувати ні фізично, ні вкладатися куди-небудь фінансово. В цей період треба прожити максимально спокійно, особливо емоційно. Постарайтеся робити практики. Особливо правильно зустріти затемнення. Рекомендація для вас: краще залишити ваші внутрішні коливання, ваші постійні переживання про те бути або не бути, робити або не робити. У вас, дуже сильно може посилитися цей стан на цьому тижні. Постарайтесь поки не приймати рішень. Не страшно, якщо ви робите якусь помилку. Помилка - це дуже необхідний досвід для нас, вона також важлива, як і сприятливий досвід. У багатьох Терезів, хто досяг соціального успіху, може виникнути проблема з гординею, особливо духовною гординею. Це дуже небезпечні емоції - позбудьтеся від них. Пропишіть це 26 числа напередодні затемнення, яке буде в 14.20 за київським часом, позбудьтеся від цього паперу будь-яким чином: ви можете його спалити, ви можете його порвати. Терезам момент місячного затемнення необхідно зустріти з хорошими, правильними емоціями. Адже саме Терези можуть врівноважувати свій внутрішній стан, врівноважувати всі конфліктні ситуації, це ж ваша природа, гармонізувати весь наш світ. Що стосується особистих відносин, знову ж таки, як і для всіх знаків, порада - не час для знайомств. Час роботи над собою. Одинокі Терези, задумайтеся чому ж ви все-таки самотні. Може бути у вас занадто коливань, коли ви бачите людину, яка вам подобається. Може бути ви боїтеся прийняти якісь рішення. Дуже часто Терези задають саме такі питання: «А чи правильно я зроблю?», «А раптом коли- небудь ця людина мене кине?», «А раптом я залишуся один?». Життя - непередбачувана. У цьому житті може бути все, що завгодно. Найголовніше - це приймати сміливі рішення і доводити справи до кінця. Будуйте і гармонізуйте відносини, вчіться цього і приймайте сміливо будь-які рішення. А що стосується сімейних Терезів, тут теж саме. Дуже часто, коли Ваги одружуються або виходять заміж, у них починається таке коливання: «а чи гідна мене ця людина» , «а чи не зробив я помилки» , «а чи правильно складаються наші відносини». Не варто життя витрачати на сумніви. Ці сумніви - створюють дуже великі про блеми для всіх Терезів, тому вам рекомендую, щоб ви позбулися цього стану. Хочете опрацювати його з психологом - будь ласка, до 26 числа. Приймайте сміливо, то що ви маєте. Цінуйте, любіть, насолоджуйтеся, захоплюйтеся тієї половинкою, яка поруч з вами і це дасть свої плоди. Будьте щасливі. А що стосується здоров'я, то можуть виникнути питання з поперековим відділом хребта, з нирками, залозам, печінкою. Приділіть своєму здоров'я увагу, правильно харчуйтеся, не пийте багато рідини якщо організм цього не сприймає і, головне - це гарний настрій.

Скорпіони

Період місячного затемнення непросто пройти. Завжди для вас це період, коли ви внутрішньо відчуваєте величезну напругу. І, звичайно ж, коли Скорпіон напружений, напружуються всі.

Тому, по-перше, правильно і спокійно ставитеся до всіх своїх рідних і близьких, до всіх ситуацій, які можуть приходити бо саме зараз відбувається корекція долі. Тому якщо ці ситуації складні, будь ласка, спокійно опрацьовуйте їх. Не варто ні на кого ображатися. Не варто нікому мстити, до речі, ви це любите, а навпаки проявляйте сприятливі емоції. Найкраще опрацювати 26 числа в момент місячного затемнення, воно буде відбуватися в 14.20 за київським часом. Можливо, цей тиждень принесе вам дуже багато і сюрпризів, і якихось напружених ситуацій. Абсолютно у всіх це зараз відбувається. Ті Скорпіони, які вважали за краще такі професії, як криміналістика, робота в судах, робота в інших правоохоронних органах, в медицині, може бути в якомусь екстремальному бізнесі, безумовно, ви будете неймовірно завантажені роботою, але знову-таки, постарайтеся сприймати всіх як є. Порада для Скорпіонів, як же правильно опрацювати місячне затемнення на цьому тижні. Ви прекрасно знаєте, що ви дуже сильно роздратовані від всіх процесів і, безумовно, над цією якістю вам потрібно попрацювати. Перше - це роздратованність, а друге - це гнів та образи. Напишіть до місячного затемнення, хто ж вас міг образити, на що ви ображаєтеся в житті, проживіть всі ці емоції, а потім будь ласка, позбудьтеся від цього паперу будь-яким чином - спаліть, порвіть, але місячне затемнення вам дуже важливо зустріти в хорошому настрої для того, щоб ближче до сонячного затемнення ви могли прийти підготовленими, очищеними і правильно закласти хорошу програму на майбутнє, адже зараз відбувається корекція долі.

Що стосується любові. Десь потрібно поводитися абсолютно обережно. На цьому тижні не до знайомств, на цьому тижні ми працюємо над собою. Скорпіони, якщо емоції вас захоплюють, і ви не можете розібратися в самому собі або у вас виникає дратівливість і претензія до своєї другої половинки або коханої людини, зупиніться і постарайтесь зробити паузу. Що стосується самотніх Скорпіонів, те ж саме, опрацювати перед затемненням, чому ви самотні. Дуже часто у Скорпіонів буває занадто велика прив'язаність до своєї другої половинки, коли ви зустрічаєте і вам здається, що ця людина належить вам, вам здається, що вона повинна робити те, що ви хочете і думати, як ви хочете, особливо це стосується молодих дівчат. Будь ласка, це неправильний підхід, пропишіть це, подивіться на себе трішечки з боку - які помилки ви можете робити або опрацювати їх до 26 числа з психологом. Що стосується сімейних пар, тут все те ж саме. Всі знають, що Скорпіони іноді можуть сказати щось хворобливе, трошки «вкусити». Знову-таки, постарайтеся подумати, що ви говорите з воим рідним і близьким, як часто ви тримаєте їх в напрузі, наскільки сильно ви можете ревнувати і контролювати їх, наскільки це може несприятливо впливати на ваші сімейні відносини. Тому якщо вам щось не подобається, задумайтеся що б ви могли змінити в собі, не в партнері, в собі перш за все, щоб ви могли змінити сімейне життя. Це вам дуже сильно допоможе.

Що стосується здоров'я. На цьому тижні слабке здоров'я для всіх, дуже велике психологічне навантаження на всіх, тому постарайтеся, будь ласка, тримати себе в руках, в хорошому настрої. Ні в якому разі не вживайте спиртне протягом тижня, особливо 26 числа. Це прекрасний час для того, щоб ви могли кинути абсолютно будь-які шкідливі, негативні звички. Це дуже хороший період, особливо в момент затемнення - до цього прописати і спалити. Це вам допоможе саме в даний момент максимально сильно розвантажити себе від цих проблем. А в принципі, хороший настрій, побільше свіжого повітря, спілкування з природою - це буде саме слушно проведення часу на цього тижня.

Стрілець

Стрільцям необхідно правильно підготуватися до місячного затемнення. Затемнення впливає на емоції, вам важливо правильно і спокійно його пережити.

На цьому тижні Стрільці будуть соціально дуже сильно задіяні, особливо ті Стрільці, які займаються юриспруденцією, працюють в судах, працюють з якимись соціально важливими проектами. Ті, хто займається бізнесом, можливо, якесь партнерство зараз для вас буде дуже складно даватися, ви можете втратити якогось партнера . Можливо вам будуть нав'язувати або пропонувати нових - відмовтеся. Можливо зараз прийдуть якісь люди, які вас будуть випробовувати в майбутньому. Але це треба спокійно прийняти і правильно пройти. На початку тижня у вас можуть дійсно виникнути якісь питання по роботі. Може бути несподіване звільнення, якого ви не чекали. Тому ні в якому разі зараз не переживайте з цього приводу, дозвольте долі, які б події він не приносив, абсолютно спокійно їх переживати: гарне - по-хорошому, погані - приймати як належне. Можливо зараз буде хороша корекція долі і з часом ви зрозумієте, що ваші сьогоднішні втрати і розлучення були на краще, що ці люди або робота тягнули вас вниз. Тому приймайте все як є. Це правильний підхід в роботі з затемненням.

Порада вам, як правильно емоційно опрацювати затемнення, яке буде 26 числа. Необхідно пропрацювати внутрішній стан сумнівів. Дуже багато у Стрільців буває сумнівів бо ви завжди ставите перед собою ціль. Тому намагайтеся спокійніше ставиться до вашого вибору, не бійтеся робити якихось помилок, вони нам теж абсолютно необхідні. А друге - це те, що Стрільці іноді відчувають якусь внутрішню гординю. Серед вас часто бувають люди, які від природи схильні працюють з психологією, ви відчуваєте добре людей, ви відчуваєте навіть, що буде відбуватися в майбутньому в політиці, економіці. Ви вмієте широко дивитися на життя. І тому, коли ви відчуваєте, що ви можете більше ніж інші люди, виникає момент гордині. Відпустіть її тому що насправді у кожного з нас є якісь дуже великі переваги. Пропишіть всі свої емоції на папері від якої потрібно буде позбутися - або спалити, або порвати.

Що стосується особистого життя, то час не знайомитися, а час працювати над собою. Тому давайте подивимося, чому найчастіше Стрільці стикаються з проблемами в особистих відносинах. У Стрільців дуже великі бажання по відношенню до своєї другої половинки, тому вони дуже довго шукають щось особливе, вони знають, як вони розумні, тому вимоги теж тут можуть бути завищені або навпаки. У Стрільців є неймовірна щедрість по відношенню до тієї людини, яку вони люблять. Тому може бути іноді, особливо чоловіки Стрільці можуть засипати свою другу половинку або кохану подарунками, зайвою увагою, занадто великим і емоціями. Подивіться, як і що ви робите не так. Це вам дуже сильно допоможе. Зараз розбираємося тільки з собою. Адже саме змінюючи себе, ми змінюємо своє життя. Що стосується сімейних Стрільців, теж варто звернути увагу, може ви часто відсутні вдома і ваша половинка сумує за вам.

Поговоріть про це. Поговоріть про те, які ви цілі перед собою ставите, чи завжди ви ділитеся зі своєю другою половинкою, чекаєте чи підтримки від неї або ви розраховуєте тільки на себе. Подумайте про це.

Що стосується здоров'я, на цьому тижні у всіх у нас непросте становище по здоров'ю. Ми всі будемо відчувати себе недобре і тому, особливо психологічно. Тут дуже важливий психологічний фактор - пройти цей період правильно. Що стосується фізичного стану, то вас може турбувати поперековий область: нирки, надниркові залози, а також тазостегнові суглоби і все, що стосується області таза. Приділіть собі увагу, проконсультуйтеся з лікарем, особливо якщо знаєте про проблеми в цих областях.

Головне - гарний настрій, щоб обов'язково правильно опрацювати ці затемнення і зустріти, найголовніше, сонячне затемнення правильно, щоб закласти там події майбутнього.

Козеріг

Козероги - місячне затемнення впливає на долю, але як саме покаже час. Ви повинні спокійно сприймати негативні події, які можливо будуть відбуватися і розуміти, що це коригує нашу долю. Головне - правильне ставлення до ситуацій.

Дуже велика завантаженість буде у тих Козерогів, які працюють в таких сферах як фінанси , медичні напрямки, промислові, виробничі, бізнес, який пов'язаний з будівництвом, аграрними, харчовими напрямками. Саме робота буде максимально турбувати вас протягом тижня. Ви будете задіяні, занурені в неї. І, безумовно, там можуть відбутися істотні зміни. Які б вони не були ці зміни, навчитеся спокійно приймати це. Дуже важливо, щоб ви правильно зустрічали сам момент затемнення.

25-26 травня буде можливо багато напруги, пов'язаної з вашими дітьми або ж питаннями, пов'язаними з любовної сферою. Можливі з'ясування стосунків. Теж саме чекає до кінця тижня. Також це може позначитися на ваших партнерських відносинах, як у шлюбі, так і в ділових відносинах, тому утримайтеся. Найголовніше - спокій, робота над своїм негативом і якомога більше позитивних емоцій.

Порада для Козерогів в момент сонячного затемнення. Це робота над собою в плані того, що, коли ви ставите перед собою занадто великі цілі, коли ви прагнете до кар'єри, що властиво вашій природі, коли ви так багато працюєте, ви забуваєте не тільки про рідних і близьких. Часто ви можете забувати навіть про себе. Згадайте, чого ви хотіли в дитинстві, яким навичкам ви хотіли навчитися, у чому б ви хотіли отримати задоволення або яким хобі зайнятися, адже життя протікає швидко. Подумайте про те, як багато ви втрачаєте, коли з головою йдете в якісь процеси, тому що в нашому житті має бути все потрохи. Повинна бути гармонія. Тому пропишіть всі свої страхи з приводу себе, емоції, пов'язані з вами і, безумовно, пов'язані з вашою професійною діяльністю. Постарайтеся до місячного затемнення прописати всі свої страхи на папері, весь свій негатив і спалити або порвати листочок, на якому ви це все написали, а потім з приємними, хорошими емоціями зустріти затемнення Місяця. Це дуже важливо. Адже, корекція долі відбувається саме зараз. Дорогі Козероги, то що стосується особистого життя, порада для вас точно така ж, як і для всіх - не час знайомиться, час працювати над собою. Давайте розберемося, чому самотні Козероги є одинокими Козерогами. Справа в тому, що Козеріг любить ставити перед собою дуже великі цілі, досягати їх будь-яким шляхом і бажання вкладати в це якомога більше зусиль. Точно так же може бути дуже багато запитів до тієї половинки, яку вони вибирають, дуже багато претензій: наскільки людина відповідає його рівню, що він може робити, що він може дати Козерогу. Козероги дуже практичні люди. Подумайте над цим. Може іноді треба просто розслабитися і навчитися бути просто щасливим, приймати ситуацію такою як вона є, разом з тим і свою другу половинку. А що стосується сімейних Козерогів, цей тиждень також буде дуже насичений емоційно. На цьому тижні буде виникати багато питань, саме в особистих відносинах. Постарайтеся уникнути конфліктів в сім'ї і, по суті, сісти і подумати, що я можу зробити для того, щоб моє сімейне життя була прекрасною. Може бути я занадто багато часу приділяю роботі, а може бути занадто багато у мене «правильності» і бажання вчити інших людей, може я хочу свою другу половинку виховувати, дуже багато Козероги так роблять. Ми усі недосконалі, ми усі робимо помилки. Навчіться приймати себе, навчитеся приймати інших такими, якими вони є, а раз ви разом, значить в вас точно є щось спільне. І для вас дуже важливо, щоб саме зараз цей чоловік був поряд з вами інакше ви б, були чоловіком і дружиною.

Що стосується здоров'я. Для всіх зараз дуже складний період часу і, звичайно ж, ми будемо зараз відчувати нездужання. Зверніть, будь ласка, увагу на кишково-шлунковий тракт, хто страждає або у кого в минулому були виразки, або постійний прояв гастриту, простежте за своїм харчуванням. Хто страждає проблемами з опорно-руховим апаратом: суглобами, подагрою, - постарайтеся також час собі приділити на цьому тижні, прислухайтеся до порад лікарів, бережіть себе. Головне - це гарний настрій і добре ставлення до себе і до оточуючих.

Водолій

Важливо спокійно пройти місячне затемнення і закласти фундамент майбутніх подій. Безумовно, всіх нас буде штормити і емоції будуть зашкалювали.

У вас 24-25 травня може бути дуже багато плутанини на робіті. Вам може здаватися, що пора кидати цю роботу або якісь негативні фактори на вас можуть впливати, або зміна керівництва. На звертайте, будь ласка, на це увагу. Наше завдання на цьому тижні - приймати все, як є і спокійно працювати з усіма подіями в житті. Це правильний підхід до своєї долі. Дуже багато Водолії на цьому тижні будуть займатися, улюбленим хобі, дітьми і тут можуть виникнути, безумовно, труднощі: заплутаність в думках, в ідеях, в спілкуванні зі своїми дітьми. Знову-таки, не варто зараз серйозно до цього ставиться, щоб пропустити усі ситуації і правильно опрацювати затемнення, яке буде 26 травня в 14.20 за київським часом.

Порада Водоліям з опрацювання затемнення. Не приймайте все на свій рахунок. Водолії люблять приймати все близько до серця або навпаки занадто соромляться проявляти себе в житті. Водолії часто бувають сором'язливими, часто втрачають свій шанс або ж бояться проявити себе і втрачають можливості. Напишіть всі свої страхи, переживання, емоційні переживання на папері і обов'язково спаліть або позбудьтеся як-небудь по-іншому від цього паперу перед місячним затемненням. У доброму гуморі зустрічайте затемнення для того, щоб у вас було більше можливостей пройти сонячне затемнення і закласти правильні ритми майбутнього. Що стосується особистих відносин, порада така ж, як і всім: ми працюємо над собою для того, щоб змінити своє особисте життя в кращу сторону. Не час знайомитися, а час працювати над собою.

Самотні Водолії, чому ж ви самотні? Тому що, коли зустрічаєте свою половинку, то хочете від неї щось незвичайне. Адже сам знак Водолія говорить про якесь хобі, цікаве заняття, нестандартне ставлення до життя. Всі Водолії якісь революціонери. І коли люди сходяться на якомусь одному незвичайному інтересі, потім розчаровуються бо не бачать людини в ціллму , тому що іноді створюють образ далекий від реальності. Навчіться сприймати людей такими, якими вони є. В принципі у вас це виходить, тільки не придумуйте зайвого, на надумуйте того, щоб ви хотіли бачити в людині. Що стосується сімейних Водоліїв, то вам варто попрацювати над собою в тому плані, що Водолії дуже легко ставляться до багатьох ситуацій в житті. Наприклад, часто можуть більше проводити часу з друзями, коли їхня половинка сидить, чекає і переживає. Або, наприклад, надто поверхово відноситься до якихось побутових питань. Подумайте, поговоріть зі своєю половинкою, поговоріть зі своїм внутрішнім світом. Пам'ятайте, Водолії вміють приймати критику на свою адресу, проаналізуйте, що робилиі не так і, що треба зробити, щоб особисте життя стала набагато краще. Що стосується здоров'я, то це складний тиждень. Не у всіх буде добре самопочуття. На що варто звернути увагу Водоліям: це все, що стосується кровотворної системи, все що стосується ніг, варикозних проблем, також серцево-судинної діяльності. Водолії сердечники повинні особливу увагу приділити зміні погоди, своєму стану, стрибків тиску. Порадьтеся з лікарем, прийміть профілактичні заходи. Найголовніше - це гарний настрій і правильно пройти цей непростий період життя.

Риби

На цьому тижні місячного затемнення необхідно приділити увагу своєму емоційному, психологічному стану. Згадайте свою природу. Адже найбільша схильність до усіляких місячних ритмів, емоційним впливам саме у Риб.

Вам необхідно зайнятися своїм внутрішнім світом, а ділові питання залишити на потім. Тому що зараз всі справи можуть йти з напругою, з труднощами, і це теж треба приймати. І звичайно ж цей час, коли не варто починати нічого нового, важливого, серйозного, купувати якісь дорогі речі. 24-25 травня вам варто утриматися від покупок, які вам можуть пропонувати. Максимальна завантаженість може бути у Риб, які займаються творчістю в будь-якій сфері, а також в системі психології, освіти, соціології. Ви можете, дійсно, бути завантажені роботою і дещо заплутатися.

Як правильно зустріти місячне затемнення, як правильно опрацювати свої емоції. Саме затемнення буде 26 травня в 14.20 за київським часом і краще якщо це день буде вихідним або ви зможете виділити хоча б кілька годин для опрацювання затемнення. Потрібно взяти чистий аркуш паперу для того щоб опрацювати свої негативні емоції. У Риб їх завжди буває дуже багато. На що звернути увагу Рибам: ваші залежності - залежність від ситуації, залежність від рідних і близьких, від улюблених людей, залежність від негативних звичок. Постарайтеся написати від чого ви страждаєте, що викликає у вас негативні емоції. Риби часто страждають від різних страхів, фобій. Пам'ятайте, що всі ми люди і переживаємо емоції. Не бійтеся це прописати. Пропишіть все як би переживаючи. Після цього ви візьміть і спаліть цей лист паперу або порвіть його. У момент же затемнення вам треба переключитися на сприятливі емоції. Подумайте про те хороше, що у вас є. Навіть якщо у вас якісь негативні емоції до своїх рідних, близьких, подивіться, що в них є хорошого, які чудові люди все-таки оточують нас, тому що якщо вони поруч з вами, значить вони вас обов'язково люблять. Що стосується любовних відносин. Тут знову-таки порада як для всіх: цей тиждень не для знайомств, цей тиждень для роботи над собою. Тому що саме від нас залежить, яка у нас буде життя, в тому числі і особисті відносини. Чому Риби бувають самотніми? Риби часто бояться приймати важливі рішення. Дуже часто надумують собі те, чого немає. Найчастіше дівчата Риби придумують собі принца або принцесу, а коли зустрічають звичайну людину, а ми всі звичайні люди, придумують їм неіснуючі якості. Тому навчіться жити в реальному житті, приймати реальні ситуації і спокійно працювати з ними. Подумайте про це. А що стосується сімейних Риб, все те ж саме. Якщо людина має велике скупчення планет в Рибах і є типовим представником Риб, найчастіше це бувають дуже творчі, душевні, добрі люди. Але дуже часто у них буває хаос і плутанина у відносинах. Сьогодні ви від своєї другої половинки хочете - одне, завтра - друге, часто не звертаєте увагу на якісь деталі побуту, які можуть дратувати. Подумайте про це, якщо ви не знаєте, що б ви хотіли або, що відчувають ваші дружини і чоловіки, поговоріть з ними, як ви виглядаєте зі сторони, дізнайтеся, чого б вони хотіли. Може ви повинні щось робити додатково, на щось звертати увагу. Завжди потрібна робота над відносинами. Без неї ніколи не вийде хороших сімейних, довгих відносин та любові.

Що стосується здоров'я, як у всіх на цьому тижні буде не дуже добре самопочуття, місячні ритми відчують всі. Психоемоційний стан - Риби знак, який важко справляється зі своїми емоціями. Якщо вам потрібна допомога, ви можете порадитися з кимось або, наприклад, звернутися до психолога. Постарайтеся максимально сприятливо прожити цей період. Тому постарайтеся на цьому тижні змінити свою свідомість на краще. Дуже добре у Риб виходить працювати духовно. Це прекрасний час роботи над собою, прекрасний час роботи над своїми духовними якостями. Приділіть увагу молитві, але від медитацій утримайтеся - можливі помилки.

Що стосується фізичного здоров'я, то зверніть увагу на лімфатичну і травну системи.

Постарайтеся правильно харчуватися, як можна більше рухатися і бути на свіжому повітрі.