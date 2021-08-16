Как США может стать ключевым аграрным партнером Украины - Ивченко о кардинальной перезагрузке американо-украинского сотрудничества

КИЕВ. 17 августа. УНН. Несмотря на то, что Соединенные Штаты Америки находятся в тысячах километров от Украины, именно сотрудничество с этой страной может стать для нашего государства двигателем тектонических сдвигов в области сельского хозяйства. В этом убежден Посол Фонда ООН Глобального Устойчивого Развития, заместитель главы партии “Батькивщина”, народный депутат Вадим Ивченко, который недавно вернулся после визита в США, во время которого ему удалось достичь ряда договоренностей, которые помогут начать украино-американское аграрное сотрудничество с чистого листа. О перспективах и планах дальнейшего сотрудничества украинских фермеров и профсоюзов с американскими и о том, почему в коммуникации Банковой с США не все так просто, Вадим Ивченко подробно рассказал в интервью УНН.

— Примерно неделю назад вы вернулись из поездки в Соединенные Штаты Америки, во время которой у вас был целый ряд встреч с американскими политиками и представителями крупного бизнеса. А до этого вы неоднократно называли США важнейшим партнером для Украины. Чем это обусловлено?

США является нашим стратегическим партнером. И когда рассматриваются важные для Украины вопросы на Совбезе ООН, в частности, сохранение территориальной целостности, то Соединенные Штаты, как одна из стран Большой семерки, всегда поддерживает Украину.

К сожалению, сегодня в отношениях Украины и США есть много неопределенности, потому что тот же глава фракции “Слуга народа” публично заявляет, что ориентироваться надо на Китай, например. Но именно США помогают Украине в реформировании финансовых институтов, а также правильно осуществлять корпоративное управление государственных предприятий. Конечно, как это работает в Украине и кого ставят на руководящие должности в этих государственных предприятиях — это уже отдельная история. Поэтому мы, отстаивая наши национальные интересы, должны привлекать американский опыт, инновации, возможности, финансовые инструменты, чтобы этим могли воспользоваться граждане Украины.

Вадим Ивченко с конгрессменом Джимом Макговерном

— Во время визита в США вы встретились с влиятельными представителями аграрной сферы США. Какие результаты этих переговоров?

У меня была встреча в Вашингтоне с исполнительным директором Передового бизнес-совета по вопросам биотоплива (Advanced Biofuels Business Council) Бруком Колманом, а также с руководством ассоциации фермерства. В агарной отрасли и сфере развития биотоплива США на несколько шагов впереди нас, потому что совсем по-другому используют землю и обрабатывают ее. Они уже не используют те химикаты и пестициды, которые Украина позволяет завозить к себе из Китая, Индии или из других стран. Американские аграрии используют углекислый газ для роста растений. В сельском хозяйстве используют бактерии, которые улучшают состояние растения при различных климатических условиях: от повышеной влажности до засухи. Поэтому, уверяю, нам есть чему поучиться у США.

Да, мы сейчас только начинаем вводить рынок биоэтанола, а в США уже 12% составляет доля экологических добавок к топливу. К тому же они уже знают как использовать биотопливо второго поколения, то есть изготовленое не из специально выращенного для этого рапса, а из отходов сельского хозяйства.

Для того, чтобы Украина смогла правильно, быстро и эффективно пройти этот путь, нам нужен опыт США. Поэтому во время моего визита мы договорились в октябре подписать меморандум и создать украино-американскую платформу для развития биоэтанольной отрасли в Украине. Сейчас я работаю над созданием организации в Украине, в которую войдут промышленные предприятия, занимающиеся биоэтанолом, а также те организации и представители, отстаивающих у нас развитие “зеленой” энергетики.

Визит в новую американскую аграрную компанию Indigo Carbon



— С первого июля в Украине открылся рынок земли. Как американские коллеги оценивают начатую у нас земельную реформу?

В США, конечно, приветствуют открытие рынка земли, но когда я рассказал, какие условия создали для наших фермеров, там ужаснулись: нет финансовых инструментов, нет дешевых кредитов, нет нормальной правоохранительной и судебной системы, которая защитит фермера или его урожай. У нас поддерживают человека, который имеет 600 000 гектаров, а не человека, который имеет 2 или 6 гектаров, и является семейным фермером. А сегодня властью предлагаются налоговые нагрузки именно на маленькие фермерства, их уровняют с крупными: теперь крупные агрохолдинги будут платить столько же, сколько и семейные фермеры.

Могу сказать, что у наших американских коллег есть сомнения, что земельная реформа, осуществленная подобным образом, пойдет на пользу украинским фермерам и украинскому сельскому хозяйству.

— Вы как представитель профсоюзов в Верховной Раде от партии “Батькивщина” во время визита в Вашингтон проводили встречи и в сфере профсоюзной работы. О чему договорились?

В США профсоюзы отчисления своих членов вкладывают в крупные финансовые фонды, которые, оперируя этими ресурсами, значительно приумножают их. Поэтому мы часто видим американских и европейских пенсионеров, путешествующих по миру, защищенных и обеспеченных финансово, ведущих активный образ жизни. Имущество, которое есть у профсоюзов, тоже работает на своих членов: в публичной системе это имущество вращается через определенные финансовые инструменты и получаются миллиардные средства, вкладываемые в возмещение, например, реабилитации людей, которые потеряли на время возможность работать.

То есть профсоюз в США — это, в первую очередь, эффективная защита и финансы на лечение людей, на обучение, переквалификацию, первичные юридические услуги и тому подобное. Мне этот опыт кажется хорошим для того, чтобы руководство украинских профсоюзов подписало Меморандум с американскими коллегами и начало перенимать эффективные инструменты, которые есть в США. Это сделает профсоюзное движение Украины крепким, структурированным, богаче, чтобы люди не копейки получали, а действительно достойное возмещение, если утратят возможность работать.

Встреча с конгрессменом Джином Слэттери

— В конце августа, кстати, запланирован первый визит Президента Украины Владимира Зеленского в США. Как вы в целом оцените работу президентской команды в построении американо-украинского сотрудничества?

По моему мнению, главной проблемой в команде Президента Зеленского является то, что люди, которые занимаются коммуникацией с Вашингтоном (кроме посла, который профессионально понимает свое дело), не знают, как проводится американская политика. Для того, чтобы получать от США инструменты поддержки, необходимо создавать определенные группы поддержки в Сенате, в Госдепе, среди бизнес-кругов. Для того, чтобы американские группы влияния хотели работать с Украиной, нужно делать одно-единственное: выполнять те обещания, которые даются нашей властью. Думаю, что Президенту стоит задуматься, как привлечь в команду именно тех людей, которые точно знают, как работать с Вашингтоном, чтобы это шло на пользу Украины, а не отдельных людей.

— Напоследок: какие результаты этого визита для Украины вы прогнозируете?

Визит пройдет ровно. Однако скажу больше: Вашингтон 30 августа, по словам американцев, будет напоминать “пустыню”, потому что там никого не будет. СМИ, политики и чиновники начинают съезжаться в Вашингтон где-то на третьей неделе сентября. Из-за этого есть определенные опасения, что во время этого визита информационное круг будет скомканным, и Зеленский не сможет донести украинскую позицию американцам. Отдельно также президентской команде стоит подумать над тем, как использовать в интересах все приезды американских должностных лиц в Украину и как наладить сотрудничество с США.