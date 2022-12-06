Как получить рецепт по программе "Доступное лекарство" во время войны: детали

Цитата

"Если у врача есть доступ к электронной системе здравоохранения – он создаст электронный рецепт. Номер рецепта и код подтверждения поступят на телефон пациента. При отсутствии доступа к электронной системе здравоохранения врач выпишет бумажный рецепт, поставив свою подпись и печать", - говорится в сообщении.

Детали

Семейный врач может выписать электронный или бумажный рецепт на лекарства при диабете II типа, сердечно-сосудистых заболеваниях, хроническом обструктивном заболевании легких.

Обратиться можно к любому врачу первички, независимо от наличия заключенной декларации. Лекарство при несахарном диабете и инсулин предоставляет эндокринолог. Рецепты на препараты при нарушениях психики и поведения выписывают психиатры. Препараты для лечения эпилепсии - психиатры и неврологи.

Дополнение

Представитель Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт во время брифинга заявил, что приблизительно каждый пятый житель Украины испытывает проблемы с доступом к лекарствам.