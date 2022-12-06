Як отримати рецепт за програмою "Доступні ліки" під час війни: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Українці можуть отримувати рецепт за програмою "Доступні ліки" як в електронному, так і в паперовому вигляді. Про це повідомляє Національна служба здоров’я України, інформує УНН.
Цитата
"Якщо у лікаря є доступ до електронної системи охорони здоров’я - він створить електронний рецепт. Номер рецепту та код підтвердження надійдуть на телефон пацієнта. За відсутності доступу до електронної системи охорони здоров’я лікар випише паперовий рецепт, поставивши свій підпис та печатку", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Сімейний лікар може виписати електронний або паперовий рецепт на ліки при діабеті ІІ типу, серцево-судинних захворюваннях, хронічному обструктивному захворюванні легень.
Звернутися можна до будь-якого лікаря первинки, незалежно від наявності укладеної декларації. Ліки при нецукровому діабеті та інсулін надає ендокринолог. Рецепти на препарати при розладах психіки та поведінки виписують психіатри. Препарати для лікування епілепсії - психіатри та неврологи.
Доповнення
Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт під час брифінгу заявив, що приблизно кожен п'ятий мешканець України має проблеми із доступом до ліків.