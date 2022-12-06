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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Як отримати рецепт за програмою "Доступні ліки" під час війни: деталі

Як отримати рецепт за програмою "Доступні ліки" під час війни: деталі

Київ • УНН

 • 988663 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Українці можуть отримувати рецепт за програмою "Доступні ліки" як в електронному, так і в паперовому вигляді. Про це повідомляє Національна служба здоров’я України, інформує УНН.

Цитата

"Якщо у лікаря є доступ до електронної системи охорони здоров’я - він створить електронний рецепт. Номер рецепту та код підтвердження надійдуть на телефон пацієнта. За відсутності доступу до електронної системи охорони здоров’я лікар випише паперовий рецепт, поставивши свій підпис та печатку", - ідеться у повідомленні. 

Деталі 

Сімейний лікар може виписати електронний або паперовий рецепт на ліки при діабеті ІІ типу, серцево-судинних захворюваннях, хронічному обструктивному захворюванні легень.

Звернутися можна до будь-якого лікаря первинки, незалежно від наявності укладеної декларації. Ліки при нецукровому діабеті та інсулін надає ендокринолог. Рецепти на препарати при розладах психіки та поведінки виписують психіатри. Препарати для лікування епілепсії - психіатри та неврологи. 

Доповнення

Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт під час брифінгу заявив, що приблизно кожен п'ятий мешканець України має проблеми із доступом до ліків. 

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