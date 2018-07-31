Как читать лекцию колорадским жукам: Турчинов отреагировал на заявления о референдуме на Донбассе

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 36201 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 101112 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 123200 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130798 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168548 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153131 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140918 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 130437 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180868 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

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Как читать лекцию колорадским жукам: Турчинов отреагировал на заявления о референдуме на Донбассе

Как читать лекцию колорадским жукам: Турчинов отреагировал на заявления о референдуме на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 10577 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что проводить референдум на Донбассе - это все равно, что читать лекцию колорадским жукам о необходимости сохранения урожая. Об этом он заявил журналистам во вторник, передает корреспондент УНН.

"Россия имеет свою трактовку минских соглашений и формулы Штайнмайера. Фактически они свою деструктивную позицию шифруют под любые названия. В частности предложение о проведении референдума - это провокация и бред. Проводить референдум на оккупированных территориях Крыма и Донбасса - это все равно, что читать лекцию колорадским жукам о необходимости сохранения урожая. Это не будет никогда воспринято страной. Сначала должна быть полная деоккупация, полное освобождение оккупированных территорий, и после этого могут быть задействованы уже политические механизмы реинтеграции этой территории в состав Украины", - заявил Турчинов.

Напомним, президент РФ Владимир Путин воздержался от комментариев о возможности проведения референдума в Украине по вопросу Донбасса.

Вопрос референдума на Донбассе обсуждался на встрече президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки.

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