Как читать лекцию колорадским жукам: Турчинов отреагировал на заявления о референдуме на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что проводить референдум на Донбассе - это все равно, что читать лекцию колорадским жукам о необходимости сохранения урожая. Об этом он заявил журналистам во вторник, передает корреспондент УНН.
"Россия имеет свою трактовку минских соглашений и формулы Штайнмайера. Фактически они свою деструктивную позицию шифруют под любые названия. В частности предложение о проведении референдума - это провокация и бред. Проводить референдум на оккупированных территориях Крыма и Донбасса - это все равно, что читать лекцию колорадским жукам о необходимости сохранения урожая. Это не будет никогда воспринято страной. Сначала должна быть полная деоккупация, полное освобождение оккупированных территорий, и после этого могут быть задействованы уже политические механизмы реинтеграции этой территории в состав Украины", - заявил Турчинов.
Напомним, президент РФ Владимир Путин воздержался от комментариев о возможности проведения референдума в Украине по вопросу Донбасса.
Вопрос референдума на Донбассе обсуждался на встрече президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки.