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Як читати лекцію колорадським жукам: Турчинов відреагував на заяви про референдум на Донбасі

Як читати лекцію колорадським жукам: Турчинов відреагував на заяви про референдум на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов заявив, що проводити референдум на Донбасі - це все одно, що читати лекцію колорадським жукам про необхідність збереження урожаю. Про це він заявив журналістам у вівторок, передає кореспондент УНН.

"Росія має своє трактування мінських угод і формули Штайнмаєра. Фактично вони свою деструктивну позицію шифрують під будь-які назви. Зокрема пропозиція щодо проведення референдуму – це провокація і нісенітниця. Проводити референдум на окупованих територіях Криму та Донбасу – це все одно, що читати лекцію колорадським жукам про необхідність збереження врожаю. Це не буде ніколи сприйнято країною. Спочатку повинна бути повна деокупація, повне звільнення окупованих територій і після цього можуть бути задіяні вже політичні механізми реінтеграції цієї території до складу України", - заявив Турчинов.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін утримався від коментарів щодо можливості проведення референдуму в Україні з питання Донбасу.

Питання референдуму на Донбасі обговорювалося на зустрічі президента РФ Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом в Гельсінкі.

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