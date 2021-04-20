Как антигенные тесты используют для борьбы с пандемией COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Тестирование продолжает оставаться приоритетным средством противодействия пандемии COVID-19, поскольку многие страны реализуют широкомасштабные скрининговые программы с использованием антигенных тестов, пытаясь выявить бессимптомных лиц и разорвать цепи передачи. О том, каким образом антигенные тесты используют для замедления распространения SARS-CoV-2 пишет technologynetworks.com, сообщает УНН.
Детали
Так, тесты на антиген используются для обнаружения присутствия белков, существующих на поверхности вируса. Эти белки или антигены, являются молекулами, которые вызывают иммунный ответ организма и выработку антител, которые могут бороться с вирусом. У пациента для этого берут мазок из носогорла.
ПЦР-тесты же используются для выявления генетического материала вируса, а не белков. Для теста на ПЦР тот самый мазок с образцом отправляется в лабораторию, где техники используют реагенты, лабораторное оборудование и трудоемкий процесс преобразования РНК-вируса в ДНК, которая копируется для изготовления миллионов копий. Это дает возможность идентифицировать вирусный организм.
Поскольку антигенные тесты можно проводить массово, а результаты теста быстрые, то ими можно протестировать гораздо больше людей, чем только с помощью ПЦР.
С помощью тестов на антиген можно тестировать большие группы людей прямо на рабочих местах или в учебных заведениях.