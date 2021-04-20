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Як антигенні тести використовують для боротьби з пандемією COVID-19

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Тестування продовжує залишатися пріоритетним засобом протидії пандемії COVID-19, оскільки багато країн реалізують широкомасштабні скринінгові програми з використанням антигенних тестів, намагаючись виявити безсимптомних осіб та розірвати ланцюги передачі. Про те, яким чином антигенні тести використовують для уповільнення поширення SARS-CoV-2 пише technologynetworks.com, повідомляє УНН.

Деталі

Так, тести на антиген використовуються для виявлення присутності білків, що існують на поверхні вірусу. Ці білки, або антигени, є молекулами, які викликають імунну відповідь організму та вироблення антитіл, які можуть боротися з вірусом. У пацієнта для цього беруть мазок із носогорла.

ПЛР-тести ж використовуються для виявлення генетичного матеріалу вірусу, а не білків. Для тесту на ПЛР той самий мазок зі зразком відправляється в лабораторію, де техніки використовують реагенти, лабораторне обладнання та трудомісткий процес перетворення РНК-вірусу в ДНК, яка копіюється для виготовлення мільйонів копій. Це дає можливість ідентифікувати вірусний організм.

Оскільки антигенні тести можна проводити масово, а результати тесту швидкі, то ними можна протестувати набагато більше людей, ніж лише за допомогою ПЛР.

За допомогою тестів на антиген можна тестувати великі групи людей прямо на робочих місцях або в навчальних закладах.

 

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