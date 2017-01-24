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Yahoo отложила закрытие сделки с Verizon о слиянии

Yahoo отложила закрытие сделки с Verizon о слиянии

Киев • УНН

 • 8797 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Американская компания Yahoo отложила закрытие сделки с Verizon о слиянии до второго квартала 2017 года. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном в понедельник на сайте Yahoo, передает УНН.

"Yahoo продолжает работать с Verizon над интеграционным планированием по продаже своего бизнеса", - говорится в заявлении.

"Раньше Yahoo заявила, что ожидает завершения сделки в первом квартале. Однако учитывая объем работы, необходимый для соблюдения условий закрытия сделки, теперь она будет завершена во втором квартале 2017 года. Компания оперативно работает, чтобы закрыть сделку в кратчайшие сроки во втором квартале ", - говорится в документе.

Справка: Yahoo - американская компания со штаб-квартирой в городе Саннивейл (штат Калифорния), специализирующаяся на проектах и предоставлении услуг в интернете. Обладает поисковой системой с одноименным названием, также предоставляет услуги электронной почты.

 

 

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