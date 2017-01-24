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Yahoo відклала закриття угоди з Verizon про злиття

Yahoo відклала закриття угоди з Verizon про злиття

Київ • УНН

 • 8799 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Американська компанія Yahoo відклала закриття угоди з Verizon про злиття до другого кварталу 2017 року. Про це йдеться в прес-релізі, розміщеному в понеділок на сайті Yahoo, передає УНН.

“Yahoo продовжує працювати з Verizon над інтеграційних плануванням з продажу свого бізнесу”, — йдеться в заяві.

“Раніше Yahoo заявила, що очікує завершення угоди в першому кварталі. Проте враховуючи обсяг роботи, необхідний для дотримання умов закриття угоди, тепер вона буде завершена в другому кварталі 2017 року. Компанія оперативно працює, щоб закрити операцію в найкоротші терміни у другому кварталі”, — йдеться в документі.

Довідка УНН: Yahoo — американська компанія зі штаб-квартирою в місті Саннівейл (штат Каліфорнія), що спеціалізується на проектах і наданні послуг в інтернеті. Володіє пошуковою системою з однойменною назвою, також надає послуги електронної пошти.

 

 

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