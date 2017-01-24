Yahoo відклала закриття угоди з Verizon про злиття
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Американська компанія Yahoo відклала закриття угоди з Verizon про злиття до другого кварталу 2017 року. Про це йдеться в прес-релізі, розміщеному в понеділок на сайті Yahoo, передає УНН.
“Yahoo продовжує працювати з Verizon над інтеграційних плануванням з продажу свого бізнесу”, — йдеться в заяві.
“Раніше Yahoo заявила, що очікує завершення угоди в першому кварталі. Проте враховуючи обсяг роботи, необхідний для дотримання умов закриття угоди, тепер вона буде завершена в другому кварталі 2017 року. Компанія оперативно працює, щоб закрити операцію в найкоротші терміни у другому кварталі”, — йдеться в документі.
Довідка УНН: Yahoo — американська компанія зі штаб-квартирою в місті Саннівейл (штат Каліфорнія), що спеціалізується на проектах і наданні послуг в інтернеті. Володіє пошуковою системою з однойменною назвою, також надає послуги електронної пошти.