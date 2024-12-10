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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Я сказал Трампу, что путин боится только его и, возможно, Китая - Зеленский

Я сказал Трампу, что путин боится только его и, возможно, Китая - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 205 просмотра

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Президент Украины сообщил, что сказал Трампу о страхе путина перед ним и Китаем. Зеленский отметил важность единства Америки и Европы для справедливого завершения войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что говорил новоизбранному президенту США Дональду Трампу, о том, что правитель России "боится только его и, возможно, Китая". Об этом он сообщил в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

Зеленский отметил, что Америка способна достичь чрезвычайных результатов - того, чего не смогли достичь другие. Чтобы достичь успеха в завершении этой войны, Украине нужно единство - единство Америки, Европы и всех в мире, кто ценит безопасность, - а также сильные позиции и гарантии мира.

Я сказал президенту Трампу, что путин боится только его и, возможно, Китая. И это правда. Только решимость может привести эту войну к справедливому завершению и обеспечить длительный мир. Надо действовать сейчас, чтобы восстановить надлежащий международный порядок,

- сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины выступил против снижения призывного возраста для отправки на фронт. Он отметил важность обеспечения имеющихся бригад техникой и подготовкой вместо привлечения молодых солдат.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика