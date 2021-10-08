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Я не помню, чтобы в программе партии было написано "отставка Разумкова" - бывший спикер ВР

Я не помню, чтобы в программе партии было написано "отставка Разумкова" - бывший спикер ВР

Киев  •  УНН

 • 15653 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не помнит, чтобы в программе партии было написано о его отставке. Об этом он сообщил в эфире "Свобода Слова с Савиком Шустером", передает корреспондент УНН.

Цитата

“При всем уважении, я также был приобщен к написанию идеологии и программы партии. Я что-то не помню, чтобы в программе партии было написано “отставка Разумкова". Если было — хотелось бы увидеть в каком пункте”, — заявил Разумков.

Детали

В Частности, относительно реформ, Разумков заявил, что за два года пока он был председателем ВР, их было принято достаточно.

“Если говорить о том, что моя отставка это внутрифракционное решение, то я хотел бы напомнить, что это манипуляция и результат на табло это показал”, — отметил Разумков.

Дополнение

7 октября Верховная Рада отозвала Дмитрия Разумкова с должности главы парламента. "За" отставку проголосовало 284 нардепа.

Инициатором отставки Разумкова официально стал глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия — он обратился за подписными листами, которые необходимы для запуска процедуры отставки председателя ВР. Подписи начали собирать во время так называемой крупной фракции СН, продолжавшейся в Трускавце 2-3 октября.

Народные депутаты 5 октября включили в повестку дня пленарного заседания на 7 октября вопрос об отставке председателя ВР Дмитрия Разумкова с должности.

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