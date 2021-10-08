Я не пам’ятаю, щоб в програмі партії було написано “відставка Разумкова” — колишній спікер ВР

Цитата

“При всій повазі, я також був долучений до написання ідеології та програми партії. Я щось не пам’ятаю, щоб в програмі партії було написано „відставка Разумкова“. Якщо було — хотілося б побачити в якому пункті”, — заявив Разумков.

Деталі

Зокрема, щодо реформ, Разумков заявив, що за два роки поки він був головою ВР, їх було прийнято достатньо.

“Якщо говорити про те, що моя відставка це внутрішньофракційне рішення, то я хотів би нагадати, що це маніпуляція і результат на табло це показав”, — відзначив Разумков.

Доповнення

7 жовтня Верховна Рада відкликала Дмитра Разумкова з посади голови парламенту. “За” відставку проголосувало 284 нардепи.

Ініціатором відставки Разумкова офіційно став глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія — він звернувся за підписними листами, які необхідні для запуску процедури відставки голови ВР. Підписи почали збирати під час так званої Великої фракції СН, що тривала у Трускавці 2-3 жовтня.

Народні депутати 5 жовтня включили до порядку денного пленарного засідання на 7 жовтня питання про відставку голови ВР Дмитра Разумкова з посади.