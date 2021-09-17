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"Я напрягаюсь, когда слушаю русский язык": Данилов неожиданно развеял миф о выходцах из Луганска

"Я напрягаюсь, когда слушаю русский язык": Данилов неожиданно развеял миф о выходцах из Луганска

Киев  •  УНН

 • 26194 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов во время брифинга по итогам заседания поспорил с журналистом и заявил, что в Луганске патриотов не меньше во Львове, передает корреспондент УНН.

Что произошло

Так, во время брифинга журналист задал Данилову вопрос на русском языке.

"Давайте еще раз уточните, а то я не очень понял, вы на русском говорите ... Я напрягаюсь, когда слушаю когда слушаю русский язык, так уж случилось", - ответил Данилов представителю СМИ.

Журналист отметил, что Данилов - из Луганска и "должен понимать" русский язык.

"Послушайте, если я из Луганска и что? Вы думаете, что в Луганске все говорят по-русски? Придумали себе такую, скажем так, чушь, и сейчас ее несете-то по миру. Количество патриотов, которые были и есть в Луганске - поверьте, она, может, не меньше, чем во Львове", - сказал секретарь СНБО.

После этой ситуации журналист задал вопрос на украинском языке, на него Данилов ответил.

Добавим

Как писал УНН, министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе пришлось приостановить общения с журналистами онлайн в программе Zoom из-за звонка Президента Владимира Зеленского.

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