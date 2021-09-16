"Мені тут Президент телефонує": Кулеба перервав спілкування з журналістами через дзвінок Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі довелось призупинити спілкування з журналістами онлайн в програмі Zoom через дзвінок Президента Володимира Зеленського, передає кореспондент УНН.
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Так, дипломат у четвер виступав на онлайн-брифінгу, коли йому зателефонували.
“Мені тут Президент телефонує, можна на паузу поставити трансляцію?” — спитав Кулеба.
Після цього, трансляція з міністром була припинена на декілька хвилин. Після того, як її все ж відновили, міністр пояснив журналістам: “Дуже перепрошую, було пару робочих питань, які треба було обговорити”.
Нагадаємо
Минулого місяця курйоз з телефонним дзвінком стався у Ангели Меркель. Телефон канцлера Німеччини задзвонив прямо під час початку переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним.