Переговори Меркель і Путіна: під час зустрічі німецькому канцлеру подзвонили

Деталі

На початку зустрічі президента РФ Володимира Путіна і канцлера ФРН Ангели Меркель, що проходить в Кремлі, Меркель подзвонили. Дзвінок відбувся під час привітального слова російського лідера. Канцлер Німеччини одразу відхилила дзвінок або перевела телефон у беззвучний режим та продовжила вести переговори. Раптовий дзвінок ніяк не вплинув на переговори Володимира Путіна та Ангели Меркель.

Під час початку зустрічі канцлер Німеччини заявила, що, попри розбіжності, Москва і Берлін мають підтримувати діалог.

"Попри наші глибокі розбіжності, ми говоримо один з одним, і так має й залишатися", - сказала Меркель, яку цитує AFP.

Контекст

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель сьогодні, 20 серпня, прибула з візитом до Росії та зустрілась з президентом РФ Володимиром Путіним в Москві. Раніше повідомлялося, що лідери планують обговорити конфлікт на сході України і Афганістан.

“Під час зустрічі лідери говоритимуть про великі міжнародні теми: про конфлікт на сході України, для вирішення якого Росія може зробити більше, ніж робить, про Білорусь. На порядку денному також буде ситуація в Афганістані”, — сказав раніше прессекретар Кабінету міністрів Німеччини Штеффен Зайберт.

Bundeskanzlerin Angela #Merkel zum Abschiedsbesuch beim russischen Präsidenten #Putin in #Moskau | Wer ruft an? Während der Begrüßung klingelt das Handy der Kanzlerin pic.twitter.com/OUhCX7AqBx