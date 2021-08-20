Меркель сьогодні зустрінеться з Путіним: на порядку денному Україна та Афганістан

У Москві Меркель планує зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним, а через два дні після цього, в неділю, федеральний канцлер відвідає Україну.
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Раніше у Володимира Зеленського повідомили, що федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідає Україну з робочим візитом 22 серпня.
При цьому речник Президента України Сергій Нікіфоров заявив, що основними питаннями на порядку денному будуть ситуація з безпекою на сході України, двосторонні відносини країн і запуск “Північного потоку-2”.
На наступний день після візиту Меркель, 23 серпня, відбудеться саміт “Кримської платформи”. У ньому візьмуть участь 40 представників.
Нікіфоров зазначив, що Меркель запросили взяти участь в саміті “Кримської платформи”, проте в Офісі Президента не знають, чи залишиться вона на захід після зустрічі із Зеленським.