Меркель сьогодні зустрінеться з Путіним: на порядку денному Україна та Афганістан

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“Під час зустрічі лідери говоритимуть про великі міжнародні теми: про конфлікт на сході України, для вирішення якого Росія може зробити більше, ніж робить, про Білорусь. На порядку денному також буде ситуація в Афганістані”, — сказав Зайберт.

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Зайберт також додав, що Меркель і Путін можуть обговорити ситуацію в Білорусі.

У Москві Меркель планує зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним, а через два дні після цього, в неділю, федеральний канцлер відвідає Україну.

Нагадаємо

Раніше у Володимира Зеленського повідомили, що федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідає Україну з робочим візитом 22 серпня.

При цьому речник Президента України Сергій Нікіфоров заявив, що основними питаннями на порядку денному будуть ситуація з безпекою на сході України, двосторонні відносини країн і запуск “Північного потоку-2”.

На наступний день після візиту Меркель, 23 серпня, відбудеться саміт “Кримської платформи”. У ньому візьмуть участь 40 представників.

Нікіфоров зазначив, що Меркель запросили взяти участь в саміті “Кримської платформи”, проте в Офісі Президента не знають, чи залишиться вона на захід після зустрічі із Зеленським.