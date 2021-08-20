Меркель сегодня встретится с Путиным: на повестке дня Украина и Афганистан

В Москве Меркель планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, а через два дня после этого, в воскресенье, федеральный канцлер посетит Украину.
Напомним
Ранее у Владимира Зеленского сообщили, что федеральный канцлер Германии Ангела Меркель посетит Украину с рабочим визитом 22 августа.
При этом представитель Президента Украины Сергей Никифоров заявил, что основными вопросами на повестке дня будут ситуация с безопасностью на востоке Украины, двусторонние отношения стран и запуск “Северного потока-2”.
На следующий день после визита Меркель, 23 августа, состоится саммит “Крымской платформы”. В нем примут участие 40 представителей.
Никифоров отметил, что Меркель пригласили принять участие в саммите “Крымской платформы”, однако в Офисе Президента не знают, останется она на запад после встречи с Зеленским.