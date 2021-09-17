“Я напрягаюсь, коли слухаю російську”: Данілов несподівано розвіяв міф про вихідців з Луганська

Що відбулось

Так, під час брифінгу журналіст задав Данілову питання російською мовою.

“Давайте ще раз уточніть, а то я не дуже зрозумів, ви російською розмовляєте... Я напрягаюсь коли слухаю російську, так вже сталось”, — відповів Данілов представнику ЗМІ.

Журналіст зазначив, що Данілов — з Луганська і “повинен розуміти” російську мову.

“Послухайте, якщо я з Луганська то що? Ви думаєте що у Луганську всі розмовляють російською мовою? Придумали собі таку, скажімо так, нісенітницю, і зараз її несете чомусь по світу. Кількість патріотів, які були і є в Луганську — повірте, вона, може, не менша, ніж у Львові”, — сказав секретар РНБО.

Після цієї ситуації журналіст задав питання українською мовою, на нього Данілов відповів.

Додамо

Як писав УНН, міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі довелось призупинити спілкування з журналістами онлайн в програмі Zoom через дзвінок Президента Володимира Зеленського.