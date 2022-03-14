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Я позволяла зомбировать людей и мне очень стыдно: видеообращение девушки, ворвавшейся в эфир российского канала с антивоенным плакатом

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 марта. УНН. В студии Первого канала в прямом эфире появилась девушка с антивоенным плакатом "Не верьте пропаганде. Здесь вам врут". Ею оказалась редактор Марина Овсянникова, ранее она записала видеообращение, которое теперь опубликовали местные СМИ.

Цитата

"То что сейчас происходит в Украине – это преступление, и россия – сторона-агрессор. Ответственность за эту агрессию лежит на совести только одного человека – Владимира Путина. Мой отец – украинец, моя мать – русская, и они никогда не были врагами", - говорит редактор в опубликованном видео.

Детали

По ее словам, россия должна немедленно остановить "братоубийственную войну", и она выразила надежду, что народы Украины и россии "еще смогут примириться".

"К сожалению, последние годы я работала на Первом канале, занимаясь кремлевской пропагандой. И мне сейчас очень стыдно за это. Стыдно за то, что позволяла говорить ложь с экрана телевизора, стыдно за то что позволяла зомбировать русских людей. Мы промолчали в 2014 году, когда все это только начиналось, мы не вышли на митинги когда Кремль отравил Навального. Мы просто безмолвно наблюдали за этим нечеловеческим режимом. И сейчас от нас отвернулся весь мир. И еще 10 поколений наших потомков не отмоются от позора этой братоубийственной войны", - заявила она.

По данным The Insider и других оппозиционных российских СМИ, Овсянникова была задержана. Доступ к записи эфира на сайте Первого канала, как сообщается, закрыт.

При попытке посмотреть программу появляется надпись: "По требованию правообладателя запрещено к просмотру онлайн после эфира".

Контекст

В эфир российского Первого канала ворвалась девушка с антивоенным плакатом.

Так, на просочившихся в сеть видео видно, что в то время, когда ведущая Андреева рассказывает, что премьеры россии и беларуси обсуждали западные санкции - за ее спиной появляется девушка с антивоенным плакатом с надписью - "Остановите войну. Не верьте в пропаганду, вам тут врут".

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