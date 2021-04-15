World Press Photo: лучшие репортерские фотографии 2020 года
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Международное жюри назвало лучшие репортерские фотографии 2020 года среди номинантов World Press Photo. Победила главная тема - пандемия коронавируса. Об этом пишет УНН со ссылкой на официальный сайт конкурса.
Детали
Главной репортерской фотографией 2020 года по версии World Press Photo стал снимок "Первые объятия". Автор, датчанин Мадс Ниссен сделал фотографию в августе в Сан-Паулу (Бразилия). Медсестра Адриана Силва да Кошта Соуза обнимает Розу Лусию Лунарди в доме престарелых. Пять месяцев 85-летняя Роза Лунарди была на карантине, и это действительно ее первые объятия за пять месяцев. Бразилия - одна из стран мира, где последствия коронавирусной эпидемии были и остаются особенно тяжелыми.
Среди номинантов на главную награду были два российских фотографа: Валерий Мельников с серией репортажных фотографий из охваченного войной Нагорного Карабаха и автор проекта "Переход" Олег Пономарев, который рассказал о трансгендерных мужчинах и женщинах.
Валерий Мельников, который создал уже несколько документальных серий из районов боевых действий (в частности, в Восточной Украине), показал на своем снимке, который назвал "Покидая дом", Азата Геворкяна и его жену Анаик с маленьким ребенком на руках, прощающихся со своим домом в Лачине. Мельников стал победителем конкурса World Press Photo в категории "Главные новости".
А фотография Олега Пономарева победила в категории "Портрет". На ней - трансгендерный человек Игнат со своей девушкой Марией. После того, как стало известно о его трансгендерной принадлежности, Гната стали травить в школе.
Среди номинантов в отдельных категориях отметили фотографию Нади Бужан из Беларуси. На ней - Ольга Северинец у закрытых дверей минского изолятора в Окрестино, где Ольга ждала с цветами своего мужа, оппозиционера Павла Северинца.
Белорусская фотожурналистка Надя Бужан освещала послевыборные протесты в Минске для независимых белорусских СМИ и даже сама подверглась задержанию в марте 2021 года. Снимок стал серебряным призером в категории "Spot news" - "Горячие новости".