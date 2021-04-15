World Press Photo: кращі репортерські фотографії 2020 року

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Головною репортерської фотографією 2020 року за версією World Press Photo став знімок "Перші обійми". Автор, датчанин Мадс Ніссен зробив фотографію в серпні в Сан-Паулу (Бразилія). Медсестра Адріана Сілва да Кошта Соуза обіймає Розу Лусію Лунарді в будинку для літніх людей. П'ять місяців 85-річна Роза Лунарді була на карантині, і це дійсно її перші обійми за п'ять місяців. Бразилія - ​​одна з країн світу, де наслідки коронавірусної епідемії були і залишаються особливо важкими.

Серед номінантів на головну нагороду були два російських фотографа: Валерій Мельников з серією репортажних фотографій з охопленого війною Нагірного Карабаху і автор проекту "Перехід" Олег Пономарьов, який розповів про трансгендерних чоловіків і жінок.

Валерій Мельников, який створив вже кілька документальних серій з районів бойових дій (зокрема, у Східній Україні), показав на своєму знімку, який назвав "Залишаючи будинок", Азата Геворкяна і його дружину Анаік з маленькою дитиною на руках, прощається зі своїм будинком в Лачині. Мельников став переможцем конкурсу World Press Photo в категорії "Головні новини".

А фотографія Олега Пономарьова перемогла в категорії "Портрет". На ній - трансгендерний чоловік Гнат з своєю дівчиною Марією. Після того, як стало відомо про його трансгендерну приналежность, Гната стали труїти в школі.

Серед номінантів в окремих категоріях відзначили фотографію Наді Бужан з Білорусі. На ній - Ольга Северінець біля зачинених дверей мінського ізолятора на Окрестино, де Ольга чекала з квітами свого чоловіка, опозиціонера Павла Северинця.

Білоруська фотожурналістка Надя Бужан висвітлювала післявиборчі протести в Мінську для незалежних білоруських ЗМІ і навіть сама піддалася затриманню в березні 2021 року. Знімок став срібним призером у категорії "Spot news" - "Гарячі новини".