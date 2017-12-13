WOG: украинским водителям нравится заправляться без кассира

По ее словам, для того, чтобы популяризировать сервис бесконтактного расчета WOG, пришлось прибегать к маркетинговым ходам - предлагать акции и скидки. Сейчас же уже более тысячи клиентов пользуются им на постоянной основе.

"Сначала для клиента это необычно и ново, требует одного или нескольких дополнительных действий - например, привязать платежную карту с приложением WOG PRIDE. Но, сделав эти действия, клиент WOG может быстро, удобно и не выходя из авто заправить его - приезжаешь на АЗК, нажимаешь несколько кнопок на телефоне и заправка началась. Это на самом деле удобно, особенно, если спешишь", - рассказала О.Капустина.

Она добавила, что сеть WOG стала первооткрывателем в сфере внедрения сервиса бесконтактного расчета и этот сервис оказался не просто успешным, он задал тренд для компаний-конкурентов.

"Мы оказались на шаг впереди в вопросах выявления потребностей наших клиентов и в реализации их лучшего решения", - отметила О.Капустина.

Как сообщал УНН, WOG предлагает пользователям WOG PAY значительные скидки на топливо.