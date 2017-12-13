WOG: українським водіям подобається заправлятися без касира

За її словами, для того, щоб популяризувати сервіс безконтактного розрахунку WOG, довелося вдаватися до маркетингових ходів - пропонувати акції і знижки. Нині ж уже більше тисячі клієнтів користуються ним на постійній основі.

“Спочатку для клієнта це незвичне і нове, вимагає однієї або декількох додаткових дій - наприклад, прив’язати платіжну карту до додатка WOG PRIDE. Але, зробивши ці дії, клієнт WOG може швидко, зручно і не виходячи з авто заправити його - приїжджаєш на АЗК, натискаєш кілька кнопок на телефоні і заправка почалася. Це насправді зручно, особливо, якщо поспішаєш”, - розповіла О.Капустіна.

Вона додала, що мережа WOG стала першовідкривачем у сфері впровадження сервісу безконтактного розрахунку і цей сервіс виявився не просто успішним, він задав тренд для компаній-конкурентів.

“Ми опинилися на крок попереду в питаннях виявлення потреб наших клієнтів і в реалізації їх кращого рішення”, - зазначила О.Капустіна.

Як повідомляв УНН, WOG пропонує користувачам WOG PAY значні знижки на паливо.