WOG и Pesto Cafe разыграют 5 сертификатов по 1000 грн

“Условия розыгрыша очень просты. Необходимо подписаться на страницы Pesto Cafe и в WOG Фейсбуке, сделать репост условий этого конкурса и в комментарии отметить 2-3-х друзей, с которыми вы хотели бы разделить победу”, — пояснили организаторы.

Определение пяти победителей состоится 28 апреля с помощью системы Random.org.