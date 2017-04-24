WOG и Pesto Cafe разыграют 5 сертификатов по 1000 грн
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Ресторан Pesto Cafe совместно с компанией WOG проводит розыгрыш 5-ти подарочных сертификатов номиналом 1000 грн. на ужин в ресторане Pesto Cafe! Об этом УНН сообщили организаторы акции.
“Условия розыгрыша очень просты. Необходимо подписаться на страницы Pesto Cafe и в WOG Фейсбуке, сделать репост условий этого конкурса и в комментарии отметить 2-3-х друзей, с которыми вы хотели бы разделить победу”, — пояснили организаторы.
Определение пяти победителей состоится 28 апреля с помощью системы Random.org.