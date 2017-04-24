WOG та Pesto Cafe розіграють 5 сертифікатів по 1000 грн
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Ресторан Pesto Cafe спільно з компанією WOG проводить розіграш 5-ти подарункових сертифікатів номіналом 1000 грн на вечерю в ресторані Pesto Cafe! Про це УНН повідомили організатори акції.
"Умови розіграшу дуже прості. Необхідно підписатися на сторінки Pesto Cafe і в WOG Фейсбуці, зробити репост умов цього конкурсу і в коментарі зазначити 2-3-х друзів, з якими ви хотіли б розділити перемогу", - пояснили організатори.
Визначення п'яти переможців відбудеться 28 квітня за допомогою системи Random.org.