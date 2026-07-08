WOG подвел итоги первого полугодия: более 13 миллиардов гривен уплаченных налогов.

В целом за 6 месяцев 2026 года сеть АЗК WOG перечислила в бюджеты всех уровней более 13,062 миллиарда гривен налогов и сборов. Из них более 1,414 миллиарда гривен — налоги с операционной деятельности* и 11,648 миллиарда гривен — налоги при импорте.

"Первое полугодие 2026 года стало периодом особых вызовов. Так, январь-февраль потребовали сверхусилий, чтобы обеспечить страну качественным арктическим дизелем. Второй квартал стал периодом беспрецедентного террора против гражданской инфраструктуры. За 2-й квартал и первую неделю июля разрушено или существенно повреждено 22 АЗК сети. Несмотря на крайне сложные условия, налоговые отчисления сети WOG существенно увеличились. Налоги с операционной деятельности превысили результаты за аналогичный период 2025 года более чем на 10%, а общая налоговая нагрузка — более чем на 46,5%", — отметил Николай Циркун, финансовый директор сети АЗК WOG.

Налоги на персонал за первое полугодие 2026 года превысили аналогичный период 2025 года более чем на 18,3% и достигли 551,2 миллиона гривен. В эту сумму входят единый социальный взнос (ЕСВ), налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор.

"Более 62 миллиардов гривен уплатил WOG налогов и сборов с начала полномасштабного вторжения. Кроме того, почти 400 миллионов гривен направила Компания на поддержку военнослужащих и ветеранов в виде адресных скидок в рамках национальной программы Плюсы в приложении Армия+ и других программ", — отметил Геннадий Карлинский, директор по маркетингу сети АЗК WOG.

*в состав налогов с операционной деятельности входят налог на прибыль, НДС (кроме уплаченного при импорте), розничный акциз, НДФЛ, военный сбор, плата за землю, ЕСВ.