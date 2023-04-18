WOG перечислил 1,6 млн грн от продажи MEGAКАВЫ на закупку БПЛА PUNISHER

Проект продолжается. Присоединиться к нему можно до 14 мая включительно. Для этого достаточно попробовать напитки в мегастаканчике на заправке WOG, и 5 грн с каждой чашки такого напитка компания перечислит на покупку беспилотников.

Кроме того, можно напрямую задонатить любую сумму непосредственно фонду Андрея Хливнюка, который будет аккумулировать средства и закупать ударные дроны PUNISHER. Они предназначены для выполнения задач разной сложности – от разведки до ударов по врагу.