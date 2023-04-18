WOG перерахував 1,6 млн грн з продажу MEGAКАВИ на закупівлю БПЛА PUNISHER

Проєкт триває. Долучитися до нього можна до 14 травня включно. Для цього достатньо посмакувати напої у мегастаканчику на заправці WOG, і 5 грн з кожного горнятка такого напою компанія перерахує на покупку безпілотників.

Окрім того, можна напряму задонатити будь-яку суму безпосередньо фонду Андрія Хливнюка, який акумулюватиме кошти та здійснюватиме закупівлю ударних дронів PUNISHER. Вони призначені для виконання завдань різної складності – від розвідки до ударів по ворогу.