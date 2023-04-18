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WOG перерахував 1,6 млн грн з продажу MEGAКАВИ на закупівлю БПЛА PUNISHER

WOG перерахував 1,6 млн грн з продажу MEGAКАВИ на закупівлю БПЛА PUNISHER

Київ • УНН

 • 649297 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Це лише перші 1,6 млн грн, які перерахували за перших три тижні спільного проєкту мережі АЗК WOG та фонду Андрія Хливнюка «MEGAКАВА донатить на ”крила”». 

Проєкт триває. Долучитися до нього можна до 14 травня включно. Для цього достатньо посмакувати напої у мегастаканчику на заправці WOG, і 5 грн з кожного горнятка такого напою компанія перерахує на покупку безпілотників.

Окрім того, можна напряму задонатити будь-яку суму безпосередньо фонду Андрія Хливнюка, який акумулюватиме кошти та здійснюватиме закупівлю ударних дронів PUNISHER. Вони призначені для виконання завдань різної складності – від розвідки до ударів по ворогу.

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